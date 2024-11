Donos de veículos elétricos em Manaus ganham showroom de carregadores elétricos nesta quinta

Nesta quinta-feira (14), Manaus ganhará seu primeiro showroom de carregadores para veículos elétricos, um espaço inovador que promete facilitar a vida de motoristas de carros elétricos, híbridos e plug-in.

O evento será realizado na sede da 3L Amazon, localizada na Rua Mozart Guarnieri, 129 – Lote B, no Parque Dez. O showroom oferecerá aos donos de veículos elétricos a oportunidade de conhecer de perto as soluções mais avançadas para recarga de carros, além de poderem tirar dúvidas e aprender mais sobre como a tecnologia pode transformar a mobilidade na cidade.

A 3L Amazon, empresa pioneira na região em soluções de recarga para veículos elétricos, atende desde residências e condomínios até comércios e grandes empresas. A companhia oferece uma gama de carregadores de corrente alternada (CA) e corrente contínua (CC), além de projetos personalizados para garantir recargas eficientes e seguras.

A tecnologia de ponta da 3L Amazon também integra seus produtos ao aplicativo exclusivo da empresa, permitindo que os donos de veículos e estabelecimentos comerciais monitorem e até mesmo monetizem os pontos de recarga.

Tecnologia e soluções inteligentes

Além dos carregadores de última geração, a 3L Amazon oferece uma série de vantagens para seus clientes. O aplicativo da empresa, por exemplo, possibilita o controle remoto da recarga, com monitoramento em tempo real, pagamento seguro e histórico de uso. Para quem deseja ter um ponto de recarga em sua empresa ou residência, o aplicativo também permite a monetização do serviço, oferecendo uma nova fonte de renda.

Diversos serviços para atender as necessidades de energia

A 3L Amazon não se limita apenas a soluções de recarga para veículos elétricos. A empresa oferece também uma gama completa de serviços, como:

Energia Solar: Soluções completas para residências, empresas e indústrias, com projetos fotovoltaicos personalizados.

Subestações: Montagem, projeto e manutenção de subestações elétricas.

Painéis de Distribuição e Controle: Desenvolvimento e montagem de sistemas de controle e distribuição de energia.

Instalações Elétricas: Infraestrutura elétrica para projetos residenciais e comerciais, com foco em segurança e eficiência.

Consultoria Técnica: Avaliações, relatórios e estudos para garantir a conformidade dos projetos com as normas de segurança.

O CEO da 3L Amazon, Luiz Freitas, destacou a importância dessa inauguração para a cidade: “A chegada do nosso showroom de carregadores elétricos é um marco importante para o futuro da mobilidade elétrica em Manaus. Estamos trazendo soluções inovadoras e sustentáveis para a cidade, com o objetivo de facilitar a transição para um transporte mais limpo e eficiente.”

Onde encontrar a 3L Amazon

O showroom está localizado na Rua Mozart Guarnieri, 129 – Lote B – Parque 10 de Novembro, em Manaus. O atendimento ao público será realizado a partir das 14h, com demonstrações e a possibilidade de conversar com especialistas sobre as soluções de recarga e outros serviços oferecidos pela empresa. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo número (92) 99438-2712.

A 3L Amazon também oferece sistemas de gestão e monitoramento de recargas, iluminação pública LED, construção e manutenção predial, entre outros serviços que visam otimizar a eficiência energética e a sustentabilidade nas cidades e empresas.

Se você é proprietário de um veículo elétrico, híbrido ou plug-in, não perca a chance de conhecer a nova infraestrutura que está chegando para transformar a mobilidade em Manaus.

*Com informações da assessoria

