Brasil recebe certificado e volta a ser considerado livre do sarampo

Depois de cinco anos, o Brasil voltou a ser considerado um país livre do sarampo. Após uma série de medidas adotadas pelo governo e dois anos sem casos registrados, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) considera que a situação foi controlada. O certificado deve ser entregue à ministra da Saúde, Nísia Trindade, em uma cerimônia que será realizada nesta terça-feira, 12 de novembro, no auditório da Opas.

A primeira vez que o Brasil ganhou o certificado foi em 2016. O país estava sem circulação doméstica do vírus graças ao início da vacinação contra o sarampo, que foi incluída no Programa Nacional de Imunizações (PNI) em 1992. O status de país-livre, porém, não é definitivo e depende que as ações públicas continuem incentivando a vacinação e a manutenção da vigilância.

Porém, apesar do sucesso do programa de vacinação, a cobertura vacinal foi caindo com o passar dos anos, possibilitando o o retorno do registro de casos domésticos do vírus. Entre 2018 e o início de junho de 2022, foram confirmados 39.799 casos e 40 mortes pela doença. Em 2019, perdemos o certificado.

No Brasil, a vacina que protege contra o sarampo é a tríplice viral (que imuniza também contra rubéola e caxumba), distribuída gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS). A cobertura de segunda dose tem avançado e, após uma queda importante durante a pandemia, voltou a ultrapassar 70% da população em 2023.

O último registro de sarampo no Brasil aconteceu em junho de 2022, no Amapá. Em 2024, foram identificados quatro casos, mas todos eram importados de outros países e foram controlados. Graças a um tripé de combate ao vírus, que inclui aumento da vacinação, melhoria dos sistemas de vigilância sanitária e resposta eficaz às emergências de casos, o país recebeu novamente o certificado.

“O Brasil conseguiu reverter o movimento de queda na vacinação e sair da lista de 20 países com mais crianças não vacinadas. Agora, podemos dizer, com orgulho, que eliminamos o sarampo novamente”, comemora o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Renato Kfouri. Ele é presidente da Câmara Técnica do Brasil de Verificação da Eliminação do Sarampo.

*Com informações Metropoles

