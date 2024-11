Tvlar Seminovas estreia com foco em motocicletas seminovas e crédito facilitado

Desde o início de suas atividades em outubro, a Tvlar Seminovas se destacou como um novo serviço de compra e venda de motocicletas multimarcas, atraindo os entusiastas das duas rodas em Manaus.

Com amplo espaço, a loja, que está localizada na avenida Max Teixeira, 3200, em um local privilegiado no bairro Cidade Nova, Zona Norte, é a concretização da expansão da marca no Estado e traz como diferencial a possibilidade de aquisição de motos no plano consórcio Yamaha.

O gerente da Tvlar Seminovas, Rômulo Queiroz, ressalta que os clientes têm acesso a crédito sem burocracia para a compra de seminovas de qualquer marca.

“Mantemos o padrão Tvlar de facilidade no acesso ao crédito. Além das opções de financiamento com prazos flexíveis, parcelas acessíveis e entrada facilitada, contamos com o sistema Liberacred. Esse sistema facilita ainda mais a compra de uma moto Yamaha. Com o Liberacred, o cliente pode parcelar a entrada em até 12x, sem necessidade de comprovação de renda ou histórico bancário”, explica.

Queiroz destaca ainda que o Libracred é um serviço de adesão simples e desburocratizada. “A adesão é simples e sem burocracia, proporcionando planos que cabem no bolso. Isso garante que nossos clientes tenham acesso ao financiamento com menos obstáculos e mais facilidade para realizar o sonho de ter uma motocicleta.”

A Tvlar Seminovas oferece uma ampla variedade de modelos para atender a diferentes perfis. Há desde motos de baixa cilindrada, ideais para o uso urbano, até modelos mais robustos, perfeitos para viagens ou trabalhos mais exigentes.

Na nova loja, é possível adquirir motocicletas de qualidade, como a Yamaha Factor, Fazer, XTZ, além de outras marcas e modelos que variam conforme a captação de seminovos. Motos usadas também podem ser avaliadas e aceitas como parte do pagamento.

Localização de fácil acesso

A loja, localizada na Av. Max Teixeira foi estrategicamente posicionada em uma das principais avenidas de Manaus, garantindo fácil acesso para os moradores da Zona Norte e bairros adjacentes.

“Queremos garantir que nossa oferta de veículos seminovos esteja acessível para o maior número de pessoas possível, trazendo a confiança e a qualidade da Tvlar para quem busca uma moto seminova e com garantia”, enfatiza Queiroz.

*Com informações da assessoria

