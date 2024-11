Olivia Rodrigo anuncia show de turnê mundial no Brasil

A cantora Olivia Rodrigo anunciou, nesta terça-feira (12), que sua turnê mundial, intitulada GUTS, passará pelo Brasil em 2025.

O show da turnê no Brasil acontece no dia 26 de março, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Em seguida, a cantora fará uma apresentação em São Paulo (SP), no festival Lollapalooza, no dia 28 de março.

A venda de ingressos para o público geral estará disponível a partir do dia 14 de novembro, começando às 10h on-line e às 11h na bilheteria oficial.

Ingressos para a apresentação começam a partir de R$ 210 e serão comercializados on-line.

*Com informações do Metrópoles

