‘Juca’ é preso apontado como principal suspeito de matar professora em Manaus

Jucleson Guimarães dos Santos, de 40 anos, conhecido como “Juca”, foi preso na terça-feira (12), em Novo Aripuanã, apontado como autor do homicídio da professora Graciete Conceição de Almeida, que tinha 51 anos.

O crime foi praticado no dia 19 de janeiro de 2023, mas o corpo só foi localizado no dia 23 do mesmo mês, em uma área de mata do bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

A vítima apresentava sinais de estrangulamento e lesões na cabeça, causadas por um golpe de instrumento contundente.

O delegado Danniel Antony, adjunto da DEHS, agradeceu o apoio das equipes de Novo Aripuanã, sob o comando do delegado Ramon Sampaio, e todos os esforços da sociedade, empenhada na elucidação desse caso que ganhou grande repercussão em 2023.

“As investigações apontaram que a professora Graciete teve um desentendimento com o Jucleson, que era seu vizinho, o que culminou em sua morte. Estamos apurando, ainda, se essa foi uma condição de crime passional ou se houve, nesse caso, premeditação”, explicou o delegado.

Conforme a autoridade policial, o corpo da professora foi localizado por moradores em uma região de mata próxima à residência dela, alguns dias depois de seu desaparecimento, devido ao mau cheiro e à presença de animais no local.

“As diligências conduziram até o Jucleson. Com base nisso, fizemos as representações devidas à Justiça e o mandado de prisão temporária em seu nome foi decretado. Desde então, ele estava foragido”, relatou Antony.

Prisão

O delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), informou que a equipe de investigação da DEHS entrou em contato com os policiais de Novo Aripuanã para dar cumprimento ao mandado de prisão contra o suspeito, após a informação de que ele havia fugido para a localidade.

“Ele estava escondido na comunidade Realeza, às margens do Rio Madeira, em Novo Aripuanã. A equipe policial foi até a comunidade, que fica a duas horas da sede do município, em uma região remota, e efetuou a prisão”, contou Mavignier.

Jucleson será submetido a interrogatório e prestará os esclarecimentos necessários sobre o crime investigado. Após isso, ele será encaminhado para a audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱