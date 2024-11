Produção de bicicletas no Polo Industrial de Manaus ultrapassa 310 mil unidades

A indústria de bicicletas instalada no Polo Industrial de Manaus (PIM) produziu 311.995 unidades nos dez meses do ano.

Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares – Abraciclo, o volume é 24,7% menor na comparação com o mesmo período de 2023.

Em outubro, 34.009 bicicletas saíram das linhas de montagem. O volume é 0,6% inferior ao registrado no mesmo mês do ano passado e 4,4% maior na comparação com setembro.

Os números alcançados até agora estão dentro do planejado pela indústria para este ano.

Produção por categoria

Com 4,6% do volume total produzido, a bicicleta elétrica segue como destaque. De janeiro a outubro, foram produzidas 14.412 unidades, crescimento de 29,3% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Em números absolutos, a Mountain Bike (MTB) manteve a liderança do ranking com 176.317 bicicletas produzidas e 56,5% do volume total produzido. Em segundo lugar, ficou a Urbana/Lazer (60.898 unidades e 19,5% da fabricação), seguida pela Infantojuvenil (50.421 bicicletas e 16,2%).

As posições foram mantidas no ranking mensal. Veja o ranking com comparativos com o mês e ano anteriores:

Distribuição por região

Aregião Sudeste foi a que mais recebeu bicicletas produzidas no PIM. De janeiro a outubro, foram enviadas 167.354 unidades, o que corresponde a 53,6% do volume total produzido.

O Nordeste ficou em segundo lugar (51.403 bicicletas e 16,5% da fabricação). Na sequência, vieram as regiões Sul (41.457 unidades e 13,3%), Norte (26.073 bicicletas e 8,4%) e Centro-Oeste (25.708 unidades e 8,2%).

Os três primeiros lugares foram mantidos no ranking mensal: Sudeste (16.091 unidades e 47,3% da produção), Nordeste (8.148 bicicletas e 24%) e Sul (4.374 unidades e 12,9%).

Em quarto lugar, ficou o Centro-Oeste (2.856 bicicletas e 8,4% do total fabricado) e em quinto, o Norte (2.540 unidades e 7,5%).

Setor de Duas Rodas

Fundada em 1976 e contando com 15 associadas, a Abraciclo representa os fabricantes de veículos de duas rodas no país.

A fabricação nacional de motocicletas, quase totalmente concentrada no Polo Industrial de Manaus (PIM), está entre as seis maiores do mundo.

No segmento de bicicletas, com as principais fábricas também instaladas no PIM, o Brasil se encontra na quarta posição entre os principais produtores mundiais.

No total, as fabricantes do Setor de Duas Rodas geram 18,3 mil empregos diretos em Manaus/AM e mais de 150 mil em todo o Brasil.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱