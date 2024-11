Rio Negro sobe 65 centímetros em cinco dias

O Porto de Manaus divulgou, nesta quarta-feira (13), que o Rio Negro subiu 65 centímetros em 5 dias e chegou a marca de 12,88 metros. Após dias sob o efeito repiquete, que é quando o rio oscila entre subida e vazante, o Negro subiu 70 centímetros desde o último dia 7.

As subidas, que antes ficavam entre 1 e 4 centímetros, ganharam força desde o último dia 9, quando o rio registrou 12,33 metros, cerca de 10 centímetros a mais do que foi registrado no dia anterior.

Desde então, o Rio Negro vem subindo acima dos 10 centímetros diariamente. Há um ano atrás, neste mesmo período, o nível era de 13,04 metros. A diferença entre os dois anos é de 16 centímetros.

