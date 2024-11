Homem é preso após intimidar ex com disparo de arma de fogo no AM

Um homem de 50 anos foi preso nesta quarta-feira (13), por descumprir medida protetiva em favor de sua ex-companheira, de 38 anos, em Humaitá, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Wagna Costa, da DEP de Humaitá, em maio deste ano, a vítima compareceu à delegacia para relatar que o homem a estava ameaçando e perseguindo. Na ocasião, foi instaurado um Inquérito Policial (IP) para investigar o caso.

“No dia 5 de novembro deste ano, a mulher retornou à delegacia bastante amedrontada, informando que o homem havia efetuado um disparo de arma de fogo próximo à sua residência para intimidá-la. Com base nisso, foi solicitada uma medida protetiva para ela”, explicou a autoridade policial.

Ainda segundo Wagna, o infrator tentou manipular as filhas do casal para que elas escrevessem uma carta afirmando que a mãe estava praticando maus-tratos contra elas. Em decorrência dos fatos, foi feita uma representação à Justiça pela prisão do autor.

“No momento em que ele estava sendo ouvido hoje na delegacia, o mandado de prisão foi deferido e prontamente cumprimos a decisão judicial”, finalizou a delegada.

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva no âmbito da violência doméstica, perseguição e violência psicológica. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

