Funcionários de supermercado envolvidos em furto de caixas de cervejas são presos em Manaus

Um homem, de 21 anos, e uma mulher, de 29, ambos funcionários de um supermercado, foram presos na terça-feira (12), suspeitos de envolvimento em furto a loja no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

De acordo com o comandante da 2ª Cicom, capitão PM Sérgio Oliveira, por volta das 13h, a equipe policial realizava patrulhamento pela região, quando foi acionada pelo gerente do estabelecimento comercial para verificar um caso de furto.

“A equipe ao chegar no local, entrou em contato com a gerência do estabelecimento, onde foram flagrados dois funcionários através de câmeras internas. Foram subtraídos aproximadamente 90 caixas de cerveja, todas elas avaliadas em R$ 11 mil”, relatou o comandante.

A dupla foi conduzida ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

