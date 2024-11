Encontro com Papais Noéis em Manaus comprova que o clima natalino já chegou

Após o inédito 1º Encontro com Papais Noéis, promovido pelo Governo do Amazonas, nesta quarta-feira (13), às 9h, no Centro Cultural Palácio da Justiça, está oficialmente aberta a temporada natalina.

Durante o encontro, pessoas que tinham o interesse de aprender o ofício de Papai Noel e Papais Noéis veteranos participaram de workshops ministrados pelos atores Roberto Carlos Jr. e Kleber Sahdo, ambos experientes Papais Noéis, sendo inclusive proprietários de agências de Papais Noéis bastante atuantes durante o período Natalino.

Além de Roberto Carlos e Kleber, outros Papais Noéis profissionais também participaram do encontro, que se revelou uma excelente oportunidade de troca de experiências, resultando em formação para os aspirantes a Papai Noel e reciclagem para os já profissionais na atividade.

Aspirante a Papai Noel, o ator e escultor Leonardo Alfaia, aos 38 anos decidiu que quer ser o Bom Velhinho. Para isso, se inscreveu para participar dos workshops do Encontro com Papais Noéis, no intuito de entender tanto a questão, tanto a estética do Papai Noel, como ele se veste, quanto a questão física da personagem.

“Foi maravilhoso. No workshop, eles trouxeram coisas novas, como a gente conhece só o Papai Noel, mas como agir, como recepcionar o público, a criança principalmente”, afirmou Leonardo, acrescentando que pretende trabalhar como Papai Noel. “Não só como Papai Noel, mas lá na frente também [trabalhar] com produzir os Papais Noéis também, principalmente a parte das roupas”, revelou o aspirante a Bom Velhinho.

Programação

O conteúdo programático contou com o workshop teatral “O Processo de Criação e Desenvolvimento do Personagem”, no qual os participantes receberam orientações sobre maquiagem, figurino, cênica, interação com o público, entre outros aprendizados, sob a coordenação do ator Roberto Carlos Jr.

Em seguida, foi realizado o workshop de Economia Criativa “A Geração de Renda com o Ofício de Papai Noel”, ministrado pelo ator Kleber Sahdo. Houve também uma sessão de fotos com Papais Noéis, no Centro Cultural Palácio da Justiça e Teatro Amazonas.

Encerrando o encontro em grande estilo, foi feita uma surpresa aos Papais Noéis: uma ceia natalina foi servida para a entrega dos certificados aos participantes e sorteio de brindes, como um figurino completo de Papai Noel sorteado entre os aspirantes ao ofício.

Experientes Bons Velhinhos

O ator Kleber Sahdo já trabalha como Papai Noel há 20 anos. Criou sua agência de Papais Noéis em 2016 e, no período natalino, atende comércios, empresas, confraternizações e outros eventos natalícios.

Já caracterizado como Papai Noel, o veterano concedeu entrevista falando como a personagem. “Tivemos ótimas participações, incluindo de pessoas que querem entrar no negócio. Valeu a palestra do nosso Papai Noel Roberto Carlos e valeu a palestra de negócios, porque nós descobrimos que é possível ter mais Papais Noéis em Manaus, para que a gente possa expandir mais e mais ainda. Ho, ho, ho!”, afirmou.

Também um Papai Noel veterano, Roberto Carlos Jr. começou a atuar como o Bom Velhinho aos 17 anos, em um espetáculo teatral, depois começou a fazer na casa da sua família. E a partir daí, foi se profissionalizando. Roberto Carlos tem sua agência de Papais Noéis há três anos e atende principalmente os shoppings da cidade.

O veterano, que foi um dos palestrantes do encontro, espera que o evento se torne anual e seja ampliado. “É uma iniciativa sensacional que está ajudando a gente, ajudando as pessoas. É uma importância absurda esse primeiro encontro, espero que tenhamos muito mais, que tenhamos mais tempo inclusive porque eu tinha uma hora para fazer o meu workshop, acho que eu fiz uma hora e quarenta e eu tinha muito mais coisa para falar”, pontuou.

A diretora do Teatro Amazonas e coordenadora do evento, Beth Cantanhede, destacou o sucesso do 1º Encontro com Papais Noéis e sua importância para o fomento da economia criativa. Ela também ressaltou o sucesso que foi a primeira edição do evento.

“Foi fantástico. Muito legal. Eles estavam super abertos, ficaram muito felizes. Foi um clima maravilhoso com os que já são Papais Noéis há muito tempo, aqueles que já têm uma história, aqueles que estão começando e aqueles que estão com vontade de começar”, avaliou.

“A Secretaria de Cultura e Economia Criativa mostrou como também o ofício do Papai Noel pode gerar renda para eles. Então, isso é importante. A cultura é entretenimento, é magia, é emoção, mas também é geração de renda”, concluiu.

*Com informações da assessoria

