PF prende servidor público em operação contra grilagem de terras no Amazonas

A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (13), um servidor público durante a Operação Grilotec, que investiga a emissão irregular de títulos de terras da União em troca de vantagens indevidas no município de Humaitá, no estado do Amazonas. O homem foi detido pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e maus-tratos a animais, após ser encontrado com pássaros mantidos em condições precárias em sua residência.

Durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, os agentes da PF apreenderam um celular, um computador, uma espingarda calibre 16 e onze aves silvestres.

As investigações revelaram que o servidor teria se aproveitado de sua função pública para elaborar contratos falsos de compra e venda de terras públicas, inserindo essas informações fraudulentas em sistemas federais. Os processos de titulação foram realizados com o uso de documentos falsificados, incluindo requerimentos e declarações fraudulentas, utilizando nomes de terceiros de forma indevida.

O investigado também é suspeito de envolvimento em atividades de desmatamento ilegal nas áreas “griladas”. Além disso, ele é investigado por invasão de terras da União, falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistemas de informação.

As investigações seguem em andamento, com a Polícia Federal apurando a possível participação de outras pessoas no esquema criminoso.

