Concessionária em Manaus lança maior Black Friday com descontos exclusivos

Durante todo o mês de novembro, a Du Nort Renault realiza a sua Black Friday automotiva. Durante toda a promoção, a concessionária oferece um lote exclusivo de veículos com taxas de financiamento a partir de 0%, bônus de até R$ 12 mil na troca por usados e entrada facilitada, condições que prometem atrair o público em busca de um Renault zero-quilômetro.

Entre os modelos disponíveis na campanha, estão o Renault Kwid, Stepway, Duster, Oroch e o 100% elétrico Megane E-Tech, além do lançamento Renault Kardian, que vem se destacando na categoria SUV com o motor 1.0 mais potente do Brasil e premiações de melhor SUV da categoria.

“Preparamos um lote promocional com toda a linha zero, incluindo bônus de até R$ 12mil, taxas competitivas a partir de 0km e a melhor avaliação do usado na troca, com garantia de até quatro anos para os novos compradores”, informa Dannylo Alencar, Gerente de Marketing do Grupo Du Nort Renault.

Para atender a alta demanda esperada, a concessionária ampliou o horário de funcionamento, com atendimento das 8h às 18h de segunda a sexta-feira, e das 8h às 16h aos sábados. No entanto, as condições exclusivas e o estoque limitado estarão disponíveis apenas até o dia 29 de novembro ou enquanto houver unidades disponíveis. Devido à alta procura, não há previsão de reposição do estoque com essas mesmas condições.

No Amazonas a promoção acontece na unidade da Av. Djalma Batista, 3505. Aqueles que estão fora da capital também podem aproveitar a promoção: a Du Nort Renault mantém um canal digital de vendas pelo site www.dunortrenault.com.br, acessível para clientes de qualquer cidade do Amazonas.

A Black Friday da Du Nort Renault promete ser uma das mais competitivas do mercado, oferecendo oportunidades exclusivas para os interessados em um Renault novo, com condições e facilidades inéditas que seguem até o fim do mês de novembro.

