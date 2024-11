Moradores de residencial recebem títulos definitivos em Manaus

No conjunto, entregue em 2010, 372 famílias receberam a titulação dos imóveis por meio do programa Amazonas Meu Lar

O governador Wilson Lima entregou, nesta quinta-feira (14), 372 títulos definitivos para famílias que vivem no Parque Residencial Gilberto Mestrinho, localizado no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. A ação integra uma das linhas de atendimento do programa Amazonas Meu Lar, alcançando mais de 17 mil imóveis regularizados pela atual gestão.

“As pessoas esperavam há mais de 10 anos e com isso estamos atingindo 17.300 regularizações fundiárias, títulos definitivos e outras ações. Estamos cumprindo mais de 50% da nossa meta e dando mais tranquilidade para essas famílias pelo nosso programa Amazonas Meu Lar”, afirmou Wilson Lima.

De acordo com a Superintendência de Estado de Habitação (Suhab), o residencial Gilberto Mestrinho foi entregue em 2010, pelo Governo do Amazonas, na segunda fase do antigo Prosamim. Há 14 anos os moradores aguardavam pelo documento que garante a posse do imóvel. Na área, o programa reassentou aproximadamente 1.800 pessoas.

O processo de regularização fundiária do residencial iniciou em maio deste ano, envolvendo os trabalhos da Suhab e Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). As equipes realizaram o atendimento social para atualização cadastral de cada família que reside no Gilberto Mestrinho. A ação tem o objetivo de alcançar 2.823 unidades habitacionais do antigo Prosamim, entregues pelo Estado sem títulos definitivos aos moradores, entre 2007 e 2016.

Conforme a UGPE, está prevista a regularização de outros oito conjuntos habitacionais antigos, em condições similares às do residencial Gilberto Mestrinho, garantindo a segurança jurídica das famílias.

Além do governador Wilson Lima, participaram da ação de entrega o diretor-presidente da Suhab, Jivago Castro; a secretária-executiva da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), Daniella Jaime; e os vereadores Diego Afonso e Glória Carrate.

Amazonas Meu Lar

O maior programa habitacional do Estado, o Amazonas Meu Lar, prevê até 33 mil regularizações fundiárias de imóveis e terrenos, com entrega de títulos. Com essa linha de atendimento, 17,3 mil famílias já foram beneficiadas e seus imóveis passaram a ter um maior valor na região, dispondo de segurança jurídica, facilidade na comercialização e abrindo margem para financiamento bancário.

Para a ação no Residencial Gilberto Mestrinho, as 372 famílias foram convocadas para apresentar os documentos necessários e, finalmente, ter acesso ao título definitivo do imóvel.

O industriário Stanley Castro, de 42 anos, mora com a esposa e dois filhos no Parque Residencial Gilberto Mestrinho. Eles esperavam há mais de uma década pelo documento viabilizado pelo Governo do Amazonas.

“Esse momento representa que a casa realmente é minha e tenho essa segurança agora. Todos estamos muito felizes, porque é o cumprimento da palavra do governador, que fala e faz. Agradeço muito ao Governo do Amazonas”, disse o morador.

Feirão Amazonas Meu Lar

O Governo do Estado realiza, no sábado e domingo (16 e 17/11), o 1º Feirão do Programa Amazonas Meu Lar. O evento tem como foco a linha de atendimento Subsídio Entrada do Meu Lar, voltado para o público interessado em financiamento de unidade habitacional.

O subsídio estadual é para auxiliar no pagamento da entrada do financiamento de unidade habitacional adquirida através do programa federal Minha Casa, Minha Vida. O feirão acontecerá no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul de Manaus, das 9h às 19h.

Durante o feirão, haverá estandes das construtoras, com empreendimentos credenciados no programa Amazonas Meu Lar, na linha do Subsídio Entrada do Meu Lar. Os interessados em financiar um apartamento usando a Entrada do Meu Lar, poderão fazer o pré-cadastro e avaliação de crédito no local. Também haverá estande de serviços dos órgãos estaduais envolvidos no programa.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱