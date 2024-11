PIB do Amazonas cresce 3,27% em 2022, acima da média nacional

O Amazonas mostrou força econômica com o setor de serviços e a indústria, com dados divulgados após dois anos necessários para consolidação

Em 2022, o Produto Interno Bruto (PIB) do Amazonas cresceu 3,27%, superando a média nacional de 3,02%, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (14) pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti). A defasagem de dois anos na divulgação se deve ao tempo necessário para consolidar as informações.

Apesar da desaceleração em relação a 2021, quando o crescimento foi de 5,56%, o estado demonstrou resiliência econômica, com destaque para os setores de serviços e indústria. O PIB do Amazonas totalizou R$ 145,14 bilhões em 2022, com o setor de serviços representando 46% do valor total e a indústria gerando R$ 49 bilhões, impulsionada pela Zona Franca de Manaus.

O setor de serviços, que contribuiu com R$ 67,1 bilhões, foi liderado pela administração pública (36,8%) e pelo comércio (19,7%). Já a indústria somou R$ 49,01 bilhões, representando 33,77% do PIB estadual, com a indústria de transformação (sob a liderança da Zona Franca) respondendo por R$ 38,19 bilhões, ou 26,32% do PIB total.

Serafim Corrêa, titular da Sedecti, ressaltou o papel crucial das ações estratégicas do governo para sustentar o crescimento contínuo e afirmou que, apesar da defasagem nos dados, a economia do estado tem apresentado sinais positivos. “Esses números são de 2022, mas posso garantir que desde então, as coisas só melhoraram, mesmo com a estiagem. As ações dos governos Federal e Estadual garantiram que a economia seguisse em movimento. Portanto, é uma boa notícia, mas outras boas notícias virão”, afirmou.

Agropecuária e desempenho regional

Embora com uma participação menor, o setor agropecuário também apresentou crescimento, atingindo R$ 5,69 bilhões, com aumento de 5,51% na produção. O Amazonas segue como a segunda maior economia da Região Norte, ficando atrás apenas do Pará, que teve um PIB de R$ 236,14 bilhões. A Região Norte teve um crescimento de 1,88% em 2022, representando 5,7% do PIB nacional.

Ranking nacional e comparações

Em termos nacionais, o Amazonas manteve-se na 16ª posição do ranking do PIB em 2022, com destaque para o desempenho de estados como São Paulo, com R$ 3,13 trilhões, e Rio de Janeiro e Minas Gerais. Alguns estados, como Pará (-0,69%) e Espírito Santo (-1,7%), apresentaram retração econômica, o que ressalta a importância de políticas regionais adaptadas às realidades locais.

PIB dos municípios

O IBGE informou que a divulgação do PIB dos municípios de 2022 será adiada para 2025 devido à atualização da base de cálculo, que está sendo alterada de 2010 para 2021, o que permitirá uma análise mais precisa da realidade econômica do Brasil.

Os dados consolidados do PIB de 2022 estão disponíveis no Portal do Planejamento: www.portaldoplanejamento.am.gov.br/pib-regional.

