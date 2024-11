Sesc EAD EJA abre inscrições para 100 vagas gratuitas no Amazonas

Projeto oferece formação gratuita no Ensino Médio com qualificação profissional em produtor cultural

O projeto Sesc EAD EJA, que oferece a jovens e adultos formação gratuita no Ensino Médio com qualificação profissional em produção cultural, está com inscrições até o dia 13 de janeiro de 2025.

Serão 100 vagas para os turnos vespertino e noturno. Para participar basta ter mais de 18 anos e ter concluído o Ensino Fundamental. O edital com informações está disponível em www.sesc-am.com.br.

O curso tem duração de três semestres e carga horária de 1.200 horas, com 80% das aulas em formato virtual e 20% em formato presencial obrigatório. Ao final, os alunos recebem certificado de conclusão do Ensino Médio integrado à qualificação profissional em Produção Cultural.

Durante os encontros presenciais, os alunos podem aproveitar as atividades de cultura, esporte e lazer oferecidas nas unidades da Instituição e também têm a oportunidade de discutirem propostas práticas referentes à qualificação em produção cultural, como a realização de podcasts ou de eventos. Desde sua criação, o Sesc EAD EJA já formou 2.553 estudantes e atualmente conta com cerca de 3,5 mil matriculados em todo o Brasil.

No total, serão mais de 2,2 mil vagas distribuídas entre 15 estados das cinco regiões do país, são eles: Bahia, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

O Sesc EAD EJA é desenvolvido em parceria com o Senac RS, responsável pela plataforma de realização do curso. A construção dos conteúdos foi baseada em experimentações, simulação de práticas, mecanismos de jogos, dramatizações e outras estratégias que possibilitam maior interação com os participantes. O início das aulas da próxima turma está previsto para 10 de março de 2025.

*Com informações da assessoria

