Condenado a 18 anos por homicídio do taxista em Manaus é preso

Paulo Felipe Pinheiro Garcia, de 22 anos, condenado a 18 anos pelo homicídio do taxista Evandro Gomes Soares, foi preso nesta quinta-feira (14), em Manaus. O crime foi praticado no dia 17 de julho deste ano, na rua da Indústria, bairro Compensa, zona oeste da capital amazonense.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da unidade policial especializada, as investigações apontaram que, no dia do crime, Paulo agiu juntamente com Pedro de Souza Brandão Júnior, de 21 anos, que foi preso em flagrante no dia do crime, e um adolescente de 17 anos, apreendido pela Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

“O trio tinha como objetivo assaltar o taxista, mas acabou ceifando a vida da vítima. Embora neguem a autoria do crime, todas as provas coletadas durante as investigações indicam que Paulo e Pedro foram os responsáveis pelo homicídio. Diante disso, a Justiça decretou o mandado de prisão de Paulo, que foi cumprido hoje”, explicou o delegado.

Paulo Felipe Pinheiro Garcia responderá por homicídio, passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

