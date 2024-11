Operários morrem após elevador despencar do 6º andar em prédio de luxo

Dois funcionários morreram após um elevador despencar do 6º andar de um prédio de luxo em Salvador (BA), na manhã desta quinta-feira (14).

Segundo a Codesal (Defesa Civil de Salvador), as vítimas eram dois operários que faziam a mudança de um morador no edifício Splendor Reserva do Horto.

O elevador despencou por volta das 10h20. O Corpo de Bombeiros resgatou os corpos das duas vítimas. No início da tarde o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar permaneciam no local.

As causas do acidente serão investigadas por perícia do DPT (Departamento de Polícia Técnica). As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

*Com informações da Folha

