Mulher denuncia marido por violência doméstica e ele é preso por roubo ocorrido no PA

Um homem de 31 anos foi preso nesta quinta-feira (14), pelo crime de roubo, expedido pela Justiça do Pará. A ordem judicial foi descoberta após a companheira dele, de 27 anos, denunciá-lo por violência doméstica, em Manaus.

Conforme a delegada Patrícia Leão, titular da DECCM Centro-Sul, a mulher procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência (BO) contra ele, informando que no dia 7 de novembro, tomado por um acesso de ciúmes, ele cortou suas roupas com uma faca e a agrediu-a com chutes.

“Durante as investigações, constatamos que em seu nome havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo, expedido pela Justiça do estado do Pará. A partir disso, realizamos diligências e uma campana em sua residência, que resultou na prisão dele no bairro São José Operário, zona leste”, explicou a delegada.

A autoridade policial relatou que, em relação à violência doméstica contra a mulher, as investigações seguem em andamento.

O homem responderá pelo crime de roubo. Ele será apresentado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

