VÍDEO: motorista não consegue frear e colide com motociclista em avenida de Manaus

Uma testemunha gravou o momento em que o motorista de um carro não consegue frear o veículo a tempo e colide com uma motocicleta na Avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, nesta quinta-feira (14).

Nas imagens é possível ver que os dois veículos trafegam na avenida, quando a moto diminui a velocidade, e o carro que vem logo atrás não consegue frear antes da batida.

Com o impacto, o motociclista ficou com as pernas para o ar, antes de cair no chão da avenida. Ainda é possível ver o motorista se preparando para sair do carro após o acidente.

Não há informações sobre o estado de saúde do motoqueiro.

