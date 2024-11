Campanha de Natal “O Amor que Inspira” realiza sorteio de carro elétrico em Manaus

O Manauara Shopping apresenta sua campanha de Natal “O Amor que Inspira”, trazendo aos clientes a oportunidade de concorrer a um exclusivo Volvo EX30 E40 Core, um carro elétrico zero quilômetro.

A promoção inicia nesta quinta-feira (14), e vai até 31 de dezembro de 2024. Para participar, os clientes devem acumular R$ 600 em compras nas lojas participantes do Manauara Shopping para garantir um número da sorte.

Com as notas fiscais em mãos, basta realizar o cadastro no site do shopping ou se dirigir ao posto de troca, localizado no piso Castanheiras, ao lado da MMartan, ou aos pontos express no piso Tucumã, em frente à Bemol e à loja Simmons.

“O Manauara Shopping está repleto de opções de presentes e conta com um mix variado de lojas para todos os gostos. Além de uma campanha promocional incrível, que oferece a chance de ganhar um carro de luxo sustentável, queremos proporcionar aos nossos clientes um Natal cheio de magia e encanto. Pensando nisso, o Manauara Shopping preparou uma programação cultural especial para celebrar esta época do ano com experiências inesquecíveis e momentos únicos”, afirma a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson.

E as vantagens não param por aí. Os clientes que realizarem suas compras entre os dias da campanha de Black Friday do Manauara Shopping, sendo de 26 de novembro a 1 de dezembro, recebem números da sorte em dobro, aumentando suas chances de ganhar. Para concorrer, é necessário ser maior de 18 anos e ter um CPF válido.

O modelo sorteado é um SUV elétrico compacto de luxo, equipado com motor de tração traseira de 272 cavalos e autonomia de 250 quilômetros.

Além de eficiência energética e desempenho superior, o veículo vai de 0 a 100 km/h em cinco segundos, simbolizando uma escolha moderna e sustentável nos tempos atuais.

A campanha “Natal – O Amor que Inspira” reforça o compromisso do Manauara Shopping em proporcionar experiências diferenciadas e valorizar seus clientes.

A programação de Natal e a promoção oferecem momentos especiais para toda a família. As informações completas das atividades podem ser consultadas no site do shopping, www.manauarashopping.com.br.

*Com informações da assessoria

