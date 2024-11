Circuito cultural com show intimista, palhaçaria, roda de samba com forró em Manaus

Show intimista, solo de palhaçaria, roda de samba com forró e espetáculo de teatro vão compor a programação deste fim de semana em Manaus.

O circuito cultural começa na sexta-feira (15), no centro histórico da capital amazonense, com o show do Trio Telengotengo, no Jápeto Bar e Restaurante (rua Ferreira Pena, 50, Centro). O couvert artístico é de R$ 10, por pessoa.

A partir das 21h, Clóvis Rodrigues, Denilson Novo e Matheus Simões apresentam um setlist com músicas de Jorge Ben Jor, Belchior, Gonzaguinha, Djavan, Chico Buarque e clássicos da banda Os Tucumanus em formato acústico.

No sábado (16), às 19h30, o samba abre espaço para o forró, no Olímpico Clube (avenida Constantino Nery, 1105, Presidente Vargas). É o “Deu Samba recebe Deu Forrozin” numa nova edição da festa temática com assinatura da Cultura de Produção.

Entre as atrações estão Natasha Gadelha e Forró do Sabiá, além de Mestre Marinho Saúba que recebe Laura Abreu e Novos Barés na roda de samba.

O Forró do Sabiá, conhecido pelos forrós atuais e misturinhas, vem com um repertório especial, de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Falamansa.

Os ingressos estão disponíveis por R$ 45 (pista), R$ 150 (área Deu Samba) e R$ 250 (mesa com quatro lugares), no sympla.com.br e por meio do link no Instagram (@deusambamanaus).

Sarau do Feupuudo

No sábado (16), tem também o Sarau do Feupuudo, na Casa Barravento (avenida Jonathas Pedrosa, 1166, Praça 14). A sessão é de classificação livre e inicia às 20h, com entrada gratuita.

Em nova temporada, Feupuudo, vivido por Marcos Efraim, vai proporcionar ao público a experiência de estar em um palco e mostrar diferentes linguagens artísticas.

O palhaço mudo, curioso e rabugento traz o espectador para o centro das atenções em números musicais, de dança e mímica, entre outras formas de expressão.

‘Sebastião’ no Teatro Gebes Medeiros

De volta a Manaus, após a participação no Cena Contemporânea – Festival Internacional de Teatro de Brasília, o Ateliê 23 apresenta o espetáculo “Sebastião”, em sessão especial no domingo (17), às 20h, no Teatro Gebes Medeiros (avenida Eduardo Ribeiro, 938, Centro).

Os ingressos estão disponíveis a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada), no Instagram (@atelie23) e no site shopingressos.com.br. A classificação é de 18 anos.

Em cena, com direção de Taciano Soares e Eric Lima, sete drag queens trazem memórias da década de 70, inspiradas no livro “Um Bar Chamado Patrícia”, do estilista Bosco Fonseca.

A partir da metáfora da vida de São Sebastião, a montagem conta com as personagens Sebastiane, Lady Sinty, Little Drag, Vênus, Angel, Carmencita e Chica, que performam, cantam e compartilham experiências como homens gays. Tudo acontece dentro do Bar da Patrícia, o primeiro refúgio gay em Manaus, durante a ditadura militar.

“Sebastião” é uma realização do Ateliê 23, com apoio do Itaú Cultural, através do Programa Rumos, do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e Ministério da Cultura, via Fundação Nacional de Artes (Funarte).

*Com informações da assessoria

