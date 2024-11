Boi Caprichoso mobiliza nação azulada para ‘Movimento Amazônia de Pé’

Além das apresentações, onde a arte cumpre seu papel social no Festival de Parintins, o Boi Caprichoso também se mobiliza para defender a floresta e os povos que nela habitam.

Na quarta-feira (14), no Curral Zeca Xibelão, o bumbá convocou a nação azulada para fazer parte do Movimento Amazônia de Pé, que luta “pela proteção da Amazônia, presente em redes, ruas e rios das cinco regiões do Brasil”.

O hasteamento da bandeira do movimento e o rufar dos tambores solenizaram a adesão do bumbá a este incrível projeto.

A cerimônia contou com a participação do Conselho de Arte, diretoria, itens oficiais, Raça Azul, Marujada, Troup, CDC e demais colaboradores do boi tricampeão do Festival de Parintins.

O Caprichoso declara total apoio à campanha e também se torna ponto de coleta de assinaturas de pessoas que apoiam a causa ambiental e humanitária, sendo o primeiro boi a mobilizar uma ação em prol do movimento no município de Parintins.

Em 2023, o Caprichoso levou para a arena do Bumbódromo a ativista indígena Alessandra Munduruku, que desfraldou a bandeira do movimento.

“Não adianta falarmos tanto de preservação, de conservação, de sustentabilidade sem também, além das artes, além da educação que o boi faz, colocar a mão na massa e partir para o cunho político de articular a nossa comunidade para assinar esse importante documento que quer a Amazônia de Pé”, declarou o presidente do Conselho de Arte, Ericky Nakanome, apontando para a importância de pôr em prática o que é falado no Festival de Parintins.

A sócia do boi Caprichoso e polinizadora do movimento, Kamila Reis, afirma que o bumbá é um importante instrumento para impulsionar a campanha.

Ela destacou a força da cultura e da arte como ferramentas sociais que irão contribuir, de fato, com a defesa da Amazônia.

“O ativismo e a cultura podem caminhar lado a lado e defender a nossa casa comum e a valorização dos povos que aqui habitam e cuidam”, explica.

O indígena sateré-mawé, Adolfo Tapaiüna, foi uma das primeiras pessoas a assinar o documento. Ele apontou a importância da atuação do boi Caprichoso para o sucesso do movimento em Parintins.

“É importante o boi trazer as pessoas para assinarem, porque ele dialoga diretamente com os territórios indígenas e com as lutas dos movimentos indígenas, negros, extrativistas, quilombolas para pensar a natureza”, disse.

O Movimento Amazônia de Pé foi criado em maio de 2022 e busca proteger a biodiversidade, combater o desmatamento e fortalecer as comunidades tradicionais da Amazônia. Outro objetivo é coletar 1,5 milhão de assinaturas e encaminhá-las ao Congresso Nacional para se tornar projeto de lei.

O Caprichoso instalou um espaço na Escola de Artes Irmão Miguel de Pascale, anexa ao Curral Zeca Xibelão, para receber as pessoas que quiserem participar desta iniciativa, assinando o documento.

*Com informações da assessoria

