Feirão Amazonas Meu Lar inclui estandes de construtoras credenciadas, palestras e serviços

Neste sábado e domingo (16 e 17), o Governo do Amazonas realiza o 1º Feirão do Amazonas Meu lar, no Centro de Convenções Vasco Vasques, na Zona Centro-Sul de Manaus.

O foco do evento é a linha de atendimento do subsídio para auxiliar na entrada do financiamento de unidade habitacional.

A programação será das 9h às 19h, e inclui estandes de construtoras credenciadas, palestras e serviços ofertados pelos órgãos envolvidos no programa.

Na abertura do evento, no sábado, às 9h, o governador Wilson Lima assinará os contratos dos primeiros beneficiados do programa, na modalidade Subsídio Entrada do Meu lar, que fizeram o pré-cadastro e foram aprovados na análise de crédito.

De acordo com a secretária executiva de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), Daniella Jaime, além dos estandes das construtoras credenciadas, o 1º Feirão do Amazonas Meu lar inclui serviços dos órgãos envolvidos no programa e palestras com temas como Planejamento Financeiro e Jardinagem em Apartamento.

“O evento foi pensado para oferecer uma programação diversificada ao público, que poderá aproveitar as ações que serão promovidas”, destacou.

O Amazonas Meu Lar é executado pela Sedurb, Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab) e Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect).

A Sect estará presente para dar informações sobre regularização fundiária e agendar atendimentos. A Suhab vai oferecer atendimentos referentes ao Amazonas Meu Lar, tirando dúvidas, explicando o processo para a realização do pré-cadastro, as linhas de atendimento oferecidas pelo programa habitacional, entre outros serviços.

E a Sedurb e a UGPE vão mostrar ao público uma maquete dos residenciais do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), que integra o Amazonas Meu Lar.

O Instituto de Defesa do Consumidor no Amazonas (Procon-AM) vai atender as famílias que têm interesse em renegociar dívidas com as concessionárias Amazonas Energia e a Águas do Amazonas. Isso porque, para ter acesso ao subsídio, os interessados não podem ter restrição de crédito.

A Caixa Econômica Federal também estará presente para orientar sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida. O subsídio Entrada do Meu Lar é para auxiliar no pagamento da entrada do financiamento de unidade habitacional adquirida através do programa federal.

O valor do subsídio estadual é de R$ 35 mil para famílias da Faixa 1, que tenham renda mensal bruta de até R$ 2.850,00; de R$ 30 mil para a Faixa 2, com renda mensal bruta de R$ 2.850,01 até R$ 4.700,00; e de R$ 20 mil para a Faixa 3, com renda mensal bruta de R$ 4.700,01 até R$ 8.000,00.

Palestras

No sábado, às 14h, terão início as palestras com o tema “Planejamento Financeiro”, com o economista Altamir Cordeiro. Às 15h, será “Jardinagem em Apartamento”, com a paisagista Bianca Maria. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) vai apresentar o “Programa Acredita”. Às 17h, o tema é “Organização e Espaço: transformando sua casa em um lar funcional e aconchegante”, com a influencer Lizzy Organiza.

No domingo, as palestras seguem às 10h, com “Planejamento Financeiro”, com o economista Altamir Cordeiro. Às 11h, “Organização e Espaço: transformando sua casa em um lar funcional e aconchegante”, com a influencer Lizzy Organiza. Às 14h, será a vez do tema “Horta em Varanda”, com o biólogo José Cintra. Às 15h, será “Jardinagem em Apartamento”, com a paisagista Bianca Maria e, às 16h, encerra com “Organização e Espaço: transformando sua casa em um lar funcional e aconchegante”, com a influencer Lizzy Organiza.

*Com informações da assessoria

