Trânsito e transporte de Manaus terão esquema especial para visita do presidente dos EUA

Neste domingo (17), Manaus receberá a visita do presidente dos Estados Unidos, que estará no Museu da Amazônia (Musa), localizado no bairro Cidade de Deus, na Zona Leste da cidade.

Por questões de segurança, cinco linhas de ônibus que passam pelo entorno do espaço terão seus itinerários temporariamente desviados.

A Prefeitura de Manaus irá monitorar as vias próximas ao museu que serão interditadas e o trânsito local será reorganizado para garantir a segurança e o fluxo adequado durante o evento.

Mudança de terminais e horários

Em virtude da interdição do perímetro ao redor do Musa, as linhas afetadas deixarão de sair do terminal próximo ao museu e partirão temporariamente do Terminal de Integração 4 (T4).

A única exceção será a linha 052, que sairá do Terminal de Integração 3 (T3). Essa alteração é importante para que os passageiros não aguardem nos terminais de bairro, onde as linhas não circularão durante o período de interdição, devido à impossibilidade de acesso.

Essas mudanças entrarão em vigor a partir da manhã de domingo, e terão duração até o meio-dia. Após esse horário, os ônibus voltarão ao seu itinerário original, com a retomada do trajeto normal até os terminais de bairro na área do Musa, conforme a previsão do IMMU.

Durante as interdições, agentes de trânsito e fiscais de transporte do IMMU estarão presentes nas vias impactadas, orientando motoristas e passageiros sobre os desvios.

A presença dos agentes busca minimizar os transtornos e garantir o ordenamento do fluxo de veículos e do transporte público.

O IMMU recomenda que motoristas que trafegam pela área busquem rotas alternativas para evitar congestionamentos.

Linhas de ônibus afetadas e novos trajetos

Linha 560

Ida: Avenida Nossa Senhora da Conceição, avenida Nossa Senhora de Fátima, avenida Nossa Senhora dos Navegantes, avenida Margarita, retomando o trajeto original.

Avenida Nossa Senhora da Conceição, avenida Nossa Senhora de Fátima, avenida Nossa Senhora dos Navegantes, avenida Margarita, retomando o trajeto original. Volta: Avenida Margarita, avenida Nossa Senhora dos Navegantes, avenida Nossa Senhora de Fátima, avenida Nossa Senhora da Conceição, trajeto normal.

Linha 063

Desvio Completo: Avenida Nossa Senhora da Conceição, rua São João, rua Nossa Senhora da Aparecida, rua São Francisco, rua Santa Helena, rua Canários, avenida Nossa Senhora da Conceição, avenida Autaz Mirim, terminal 4.

Linha 065

Ida: Normal.

Volta: Avenida Margarita, avenida Sumaré, rua Guapé, avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, rua São Paulo, rua Gergelim, avenida Mirra, avenida Itaúba, terminal 4.

Linha 417

Ida: Terminal 4, rua Costa Tapajós, rua Plínio Salgado, rua Jordão, rua Santa Rosa, rua Julião Pires, rua Francisca Mendes, avenida Camapuã, retornando ao trajeto normal.

Volta: Avenida Camapuã direto para o terminal 4.

Linha 448

Ida: Terminal 4, avenida Autaz Mirim, avenida Nossa Senhora da Conceição, avenida Nossa Senhora de Fátima, trajeto normal.

Volta: Avenida Nossa Senhora de Fátima, avenida Nossa Senhora da Conceição, avenida Autaz Mirim, terminal 4.

