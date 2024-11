Influencer que ameaçou matar advogado é presa em Manaus

A influenciadora digital Paola Gaia foi presa, na quinta-feira (14), suspeita de ameaçar matar uma advogado em Manaus.

A influencer já havia sido presa, em 2023, por suspeita de planejar a morte de uma ex-patroa.

Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil do Amazonas (OAB-AM), a motivação do crime ocorreu após Paola se irritar com o advogado, depois que ele conseguiu a absolvição do ex-marido dela, suspeito de agredi-la em um episódio de violência doméstica.

Ao receber as ameaças, a vítima entrou em contato a Comissão de Prerrogativas da OAB, que acionou a Polícia Civil do Amaoznas para a investigar o caso. Com isso, a prisão preventiva da influencer foi representada.

“Informamos que a prisão da mandante das ameaças ocorreu de maneira célere, após as investigações realizadas pela Polícia Civil, com parecer favorável do Ministério Público à prisão da autora, que já foi encaminhada à unidade prisional feminina”, informou a OAB.

