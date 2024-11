Instituto Nelson Wilians participa da primeira edição do G20 Social

Começou nesta quinta-feira (14), no Rio, a primeira edição do G20 Social, uma iniciativa do G20 para abordar justiça social, sustentabilidade e combate à desigualdade.

O encontro reúne organizações da sociedade civil, movimentos sociais e lideranças globais para debater questões urgentes como fome, pobreza, mudanças climáticas e uma nova governança global.

Durante o evento, os participantes discutirão propostas que serão consolidadas em um documento final e apresentadas na cúpula dos líderes do G20, marcada para os dias 18 e 19 de novembro em Brasília.

O Instituto Nelson Wilians (INW), braço de responsabilidade social do Nelson Wilians Advogados, está representado pela advogada e presidente do INW, Anne Wilians, e sua equipe.

Esta participação mostra o compromisso do instituto com temas que fazem a diferença na vida das pessoas, especialmente quando falamos de inclusão social e desenvolvimento sustentável.

Em setembro de 2023, o governo brasileiro propôs a criação da ODS 18 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) para a promoção da igualdade étnico-racial, em discurso na abertura da 78ª Assembleia da ONU. Sob esse aspecto, o INW mantém diversas ações.

Uma delas é um curso de letramento racial, que já teve 1.700 participantes presenciais, dos quais 83% disseram que jamais haviam conhecido algo semelhante.

“Além disso, 98% afirmaram que a iniciativa foi importante para dotá-los de um nível alto ou muito elevado de conhecimento sobre racismo estrutural; e 92%, ante 52% antes do curso, declararam estar preparados para combater a violência étnico-racial”, frisa Anne Wilians.

“Esses dados refletem a importância das iniciativas educacionais na promoção de mudanças sociais e na conscientização sobre a urgência de combater práticas discriminatórias”.

Outro projeto do instituto foi a elaboração do Manual Antirracista, cujo conteúdo contou com a colaboração de voluntários e especialistas no tema.

“Essa causa precisa ser apoiada e promovida por todos, pois não existe desenvolvimento social, econômico e político se um indivíduo ou um grupo de pessoas for excluído”, afirma William Ruiz, gerente de Projetos Sociais do INW. “Desejamos caminhar juntos, valorizando a diversidade, apoiando e promovendo ações de reparação histórica”.

Além disso, o Compartilhando o Direito é mais um projeto do INW que se encaixa na ODS 18 é o Compartilhando Direito, uma iniciativa do INW que promove a Educação para a Cidadania e estimula o engajamento das comunidades na transformação de seus territórios.

Ele oferece um caminho educativo essencial para os jovens, incentivando o exercício da cidadania e fortalecendo a Cultura da Legalidade.

De acordo com Anne Wilians, os jovens são convidados a seguir uma jornada de aprendizado que os ajuda a entender seus direitos e a cidadania, reconhecendo-se como protagonistas desses direitos.

“A ideia é que, ao longo desse processo, eles possam se sentir mais seguros para agir e exercer sua cidadania no dia a dia”, acrescenta a presidente do INW.

Com uma expectativa de público de cerca de 50 mil pessoas vindas de todo o Brasil e do mundo, o G20 Social é um marco importante para dar voz à sociedade civil e reforçar o papel do INW na criação de um futuro mais justo e inclusivo

*Com informações da assessoria

