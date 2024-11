Aeroporto de Goiânia é isolado por suspeita de explosivo

A área do check-in do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, foi isolada pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (15), para investigar a suspeita de explosivo no local.

O isolamento foi realizado entre as 12h e 14h para que as equipes da Polícia Federal realizassem uma varredura na área. A administração do aeroporto informou que o isolamento não interrompeu o funcionamento e não cancelou os voos.

Ao g1, a administração do Aeroporto de Goiânia informou em nota que seguiu os protocolos de segurança ao identificar, na manhã desta sexta-feira, um objeto suspeito nas instalações sanitárias da área pública. Com isso, as forças de segurança foram acionadas.

Segundo informado ao g1, a Polícia Federal ainda não confirmou que se trata de um artefato. A prática de isolar o local durante a averiguação é de costume quando há suspeita.

*Com informações do g1

