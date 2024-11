Grande ação de limpeza remove lixo na orla do Rio Negro

A Prefeitura de Manaus realizou, nesta sexta-feira (15), uma importante ação de limpeza na orla do rio Negro, na área da Manaus Moderna.

A mobilização reuniu mais de 150 servidores e contou com o apoio de equipamentos pesados, incluindo caminhões-baú, caçambas e duas balsas, que auxiliaram no transporte dos resíduos.

A ação teve a participação de diversos órgãos parceiros, como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Mudança do Clima (Semmasclima), Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ-AM), Polícia Militar Ambiental, Procuradoria Geral do Município (PGM) e Procuradoria Geral do Estado (PGE).

A ação teve como objetivo remover resíduos acumulados na orla e em trechos do igarapé, onde o acúmulo de lixo prejudica o meio ambiente, a paisagem e a navegação. Além dessa ação especial, a Semulsp tem intensificado os serviços de manutenção e limpeza na área central de Manaus, aumentando o efetivo de funcionários e o número de coletores, que realizam serviços de limpeza 24 horas. Esses esforços diários ajudam a manter as orlas menos poluídas, reforçando o compromisso da prefeitura com a preservação das águas do rio Negro.

Importância da ação

O coordenador da ação e da Coleta Seletiva da Semulsp, Luiz Paz, destacou a importância dessa força-tarefa e dos esforços contínuos para proteger os rios de Manaus.

“Essa limpeza reflete nosso compromisso com o meio ambiente e com a saúde pública. O lixo nos igarapés afeta a biodiversidade e a qualidade de vida dos moradores, por isso investimos diariamente em manter nossas orlas limpas e seguras”, afirmou.

O Juiz de Direito, dr. Cid da Veiga, representando o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ressaltou a importância da união entre os órgãos públicos.

“O TJ-AM apoia essa iniciativa como parte de nosso comprometimento com a cidadania e a preservação ambiental. Todos nós, como sociedade, temos a responsabilidade de cuidar do rio Negro e do nosso ecossistema”, disse.

Para o representante da Polícia Militar Ambiental, primeiro sargento Veraldo Brás, a participação da corporação reforça o empenho com a preservação dos recursos naturais.

“Apoiamos essa ação para garantir uma orla mais segura e saudável para todos. Nosso trabalho é lembrar a população da importância de proteger os nossos igarapés e rios, que são parte vital da nossa região”, afirmou.

Conscientização e descarte responsável

A Semulsp realiza regularmente serviços de conscientização junto aos comerciantes e moradores locais, incentivando o descarte de resíduos de forma correta.

Com a intensificação dos serviços de manutenção no centro da cidade, as ecobarreiras instaladas e a limpeza diária nas orlas dos rios e igarapés, a Prefeitura de Manaus busca reduzir o impacto ambiental, proteger a saúde pública e garantir um ambiente mais limpo e sustentável para todos.

*Com informações da assessoria

