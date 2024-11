Homens com mais de 45 anos não quer fazer exame para descobrir câncer de próstata

A pesquisa realizada pela A.C. Camargo Cancer Center, em parceria com a Nexus — Pesquisa e Inteligência de Dados, aponta um dado alarmante. Um a cada três homens com idade acima de 45 anos nunca fez e nem pretende fazer o exame de toque retal — considerada a principal forma de identificar o câncer de próstata.

De acordo com o urologista Flávio Antunes, os dados da pesquisa acendem um alerta na comunidade médica que atua em casos de câncer de próstata.

“O exame de próstata com o toque retal é de suma importância para o diagnóstico precoce da doença, afinal ele é responsável pela morte de um em cada 41 homens com a doença no país. Vale ressaltar que, quando descoberto ainda na fase inicial, o câncer de próstata tem maiores chances de cura, especialmente com os métodos mais modernos de tratamento”, disse o especialista.