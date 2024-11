Carauari goleia Abílio Nery, engata sexta vitória e avança às semifinais da Série Ouro do futsal

O time do município localizado a 788 quilômetros de Manaus, na Calha do Rio Juruá, segue invicto na divisão de elite da modalidade na atual temporada

Maior fenômeno do esporte do interior na atualidade, a seleção de Carauari venceu o Abílio Nery por 6 a 2 e assegurou a classificação para as semifinais do Campeonato Amazonense de Futsal da categoria Adulto Masculino – Série Ouro 2024.

As quartas de final aconteceram ontem (14), no ginásio Casimiro de Abreu, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

O time do município localizado a 788 quilômetros de Manaus, na Calha do Rio Juruá, segue invicto na divisão de elite da modalidade na atual temporada.

Na primeira fase, a equipe superou os cinco adversários do Grupo A – Tuna Luso, Estrela do Norte, Amazonas FC, Grêmio da Amazônia e Grêmio Alvorada.

Nas quartas de final, Carauari novamente mostrou um volume de jogo envolvente e não deu chances para o renovado time do Abílio Nery.

O nome do jogo foi Raylon Filho, que está de volta à equipe nesta edição da Série Ouro, e marcou dois gols na partida. A goleada interiorana foi completada por Thiaguinho, Rondy, Luizinho e Chico. O adversário descontou com Davyson e Hênio.

Gigante do Juruá

A seleção de Carauari, que recebe apoio do prefeito Bruno Ramalho e do vice-prefeito Zé Viana por meio do programa social Centro da Juventude, é o atual campeão da Série Ouro.

O Gigante da Calha do Juruá também foi campeão da Série Prata 2023, campeão da Taça Rede Amazônica 2020, vice-campeão da Taça Nelson Mathias 2024, além de ter representado o Amazonas na Taça Brasil da Divisão Especial 2024.

Além da vaga nas semifinais da Série Ouro deste ano, o esquadrão de Carauari também já está garantido na 16ª Copa Norte de Futsal, que ocorre no período de 1 a 5 de dezembro, na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus. Oito clubes estão na disputa, sendo três do Amazonas, dois do Amapá, um do Pará, um de Rondônia e um de Roraima.

Resultados das quartas de final:

Sangue de Boi 8×2 Dom Jackson

Unidos do Alvorada 6×0 Amazonas FC

Estrela do Norte 8×2 Tuna Luso

Carauari 6×2 Abílio Nery

