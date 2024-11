Participação em evento global impulsiona inovações em saúde mental na Região Norte

A Permah Consultoria e Psicologia marcou presença no Mind Summit 2024 realizado no dia 12 de novembro , em São Paulo.

O evento, considerado um marco sobre as questões que norteiam saúde mental, bem-estar social e individual, teve como destaque a palestra de Martin Seligman, conhecido como o “pai da psicologia positiva” e reconhecido como o psicólogo mais influente do mundo. A imersão reuniu os principais especialistas no assunto, com debates inovadores.

A empresa é a primeira da região Norte a trabalhar psicologia positiva, nos processos, nas consultorias de RH, na formação de liderança em Manaus, e nos atendimentos clínicos psicológicos. O que reforça o foco na participação da psicóloga e diretora executiva da Permah, Luanna Cunha.

Segundo Luanna Cunha, eventos como o Mind Summit desempenham um papel crucial na transformação da percepção social sobre saúde mental. Ao reunir especialistas para discutir temas como o impacto do trabalho no bem-estar psicológico, a relação entre corpo e mente e o uso de psicodélicos na terapia, o evento promoveu uma compreensão mais profunda e abrangente das emoções humanas.

Para ela, essa disseminação de conhecimento não apenas incentiva uma abordagem mais positiva e aberta à saúde mental no âmbito coletivo, mas também fortalece os profissionais da área, incluindo a equipe clínica da Permah, com ferramentas práticas e embasadas cientificamente. “Assim, estamos ainda mais preparados para ajudar nossos clientes a lidarem com suas emoções de forma saudável e sustentável”.

Ela explicou como os resultados do encontro podem melhorar a empresa local.

“Os insights adquiridos no Mind Summit 2024 nos permitem integrar abordagens inovadoras e baseadas em evidências às nossas práticas. Por exemplo, a ênfase na psicologia positiva e no florescimento humano reforça nossa missão de promover o bem-estar integral de nossos clientes”. Conforme a psicóloga, no atendimento clínico, isso significa que poder implementar intervenções mais específicas e eficazes que auxiliem os pacientes na busca por propósito, felicidade e resiliência emocional. “Além disso, os aprendizados sobre temas como segurança psicológica e liderança positiva nos fornecem ferramentas para apoiar empresas locais na criação de ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos. Essa sinergia entre o atendimento clínico e organizacional é uma das nossas maiores fortalezas, e o evento foi essencial para expandir essa visão integrada”, reforçou.

Enfatizando que a atualização contínua é importante para acompanhar as mudanças na área da saúde mental, a especialista afirmou que as empresas estão mais conscientes da importância do bem-estar mental de seus funcionários, sabendo que isso afeta a produtividade e satisfação no trabalho.

“Os pacientes buscam intervenções completas que considerem suas dificuldades, forças, talentos e potencial de crescimento. Incorporar práticas como intervenções de psicologia positiva e estratégias baseadas em evidências, discutidas no Mind Summit 2024, permite oferecer suporte mais eficaz para indivíduos e organizações, impactando diretamente no cotidiano dos pacientes para fortalecer habilidades emocionais e promover um estilo de vida equilibrado”.

Ela avalia que a participação no Mind Summit 2024 fortalece o compromisso com a excelência no atendimento, tanto no âmbito organizacional quanto no clínico, e nos capacitou a oferecer soluções ainda mais eficazes para promover a saúde mental e o bem-estar na comunidade local.

*Com informações da assessoria

