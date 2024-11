Ateliê 23 apresenta ‘Sebastião’ no Festival Internacional de Teatro de Brasília

O Ateliê 23 segue em Brasília para cumprir agenda de apresentações do espetáculo “Sebastião” no Cena Contemporânea – Festival Internacional de Teatro de Brasília, que chega a 25ª edição em 2024.

Neste sábado (16), a história do primeiro bar gay de Manaus vai ser contada no Teatro Sesc Newton Rossi de Ceilândia, com entrada gratuita. A companhia amazonense também apresentou o espetáculo na terça e quarta-feira (12 e 13/11), no palco do Teatro dos Bancários.

“Sebastião” é uma realização do Ateliê 23, com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Ministério da Cultura, via Fundação Nacional de Artes (Funarte), Itaú Cultural, através do Programa Rumos.

Único grupo da região Norte no Cena Contemporânea, o Ateliê 23 foi convidado para participar do evento antes da estreia de “Sebastião”. Conhecido pelo sucesso de público e crítica com “Cabaré Chinelo” – peça que tem ingressos esgotados em todas as apresentações desde novembro de 2022 -, o grupo amazonense está no foco das curadorias de grandes festivais e ampliou sua importância para o Brasil.

“Eu sempre tive muita curiosidade sobre o teatro feito em Manaus e me encantou a qualidade do trabalho do Ateliê 23, a criação moderna, contemporânea, com temas que são de toda a sociedade”, afirma Guilherme Reis, diretor geral do Cena Contemporânea que também assina a curadoria, com a colaboração de Daniele Sampaio. “Estamos num momento de afinação de direitos e valores, é muito importante que isso esteja presente em nosso festival e ‘Sebastião’ é uma grande contribuição”, acrescenta Reis.

Reconhecimento

Com direção de Taciano Soares e Eric Lima, a produção traz para cena as personagens Sebastiane, Lady Sinty, Little Drag, Vênus, Angel, Carmencita e Chica, que, em 90 minutos, performam, cantam e compartilham experiências como homens gays. Tudo acontece dentro do Bar da Patrícia, no período da ditadura militar, e as memórias da década de 70, inspiradas no livro “Um Bar Chamado Patrícia”, do estilista Bosco Fonseca, misturam-se a histórias reais.

“O Cena Contemporânea de Brasília é um festival importante do circuito de festivais nacionais no Brasil. Portanto, participar desse festival conecta o espetáculo ‘Sebastião’ e o Ateliê 23 ao circuito de artes cênicas brasileiras, conectando ainda os interesses do grupo e das curadorias no intuito de tornar uma programação mais plural”, destaca o ator Francis Madson, que interpreta Chica, a dona do bar.

Além de Francis Madson, o elenco de “Sebastião” tem Andiy, Elias Difreitas, Eric Lima, Jorge Sabóia, José Holanda, Taciano Soares e a banda formada por Bruno Rodriguez, Guilherme Bonates, Luana Aranha e Mady.

Temporada em casa

Na volta a Manaus, o espetáculo ficará em cartaz no Teatro Gebes Medeiros, avenida Eduardo Ribeiro, 938, Centro, nos dias 19, 21, 26 e 28 de novembro, às 20h. Os bilhetes para as sessões estão disponíveis a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada), no Instagram (@atelie23) e no site shopingressos.com.br. A classificação é de 18 anos.

