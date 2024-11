Homem é preso por agredir companheira com golpes de terçado no AM

Policiais civis da 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Alvarães (a 531 quilômetros de Manaus), em ação integrada com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prenderam em flagrante, na sexta-feira (15), um homem após ele agredir fisicamente sua companheira com golpes de terçado, na residência do casal.

Conforme o delegado Marcelo Lopes, da 57ª DIP, consta nos autos que a vítima relatou às autoridades que o crime aconteceu após o retorno de uma festa, quando o autor, embriagado, se recusou a interromper o consumo de bebidas alcoólicas.

Segundo o depoimento da vítima, por volta das 6h30, ela foi surpreendida por duas agressões desferidas com um terçado pelo companheiro, que atingiram seu braço esquerdo, causando hematomas e escoriações. Após as agressões, o autor ainda teria ameaçado a vítima de morte.

“Diante da violência, a vítima conseguiu escapar pela janela da residência e buscou auxílio junto à delegacia. Uma equipe policial foi designada para atender à ocorrência e, no local, encontraram o autor no quarto, visivelmente embriagado e com dois terçados ao seu lado”, explicou o delegado.

De acordo com a autoridade policial, o caso está sendo tratado como lesão corporal qualificada pela violência doméstica, tendo em vista a ação violenta contra a vítima no contexto de convivência familiar. A materialidade do crime foi comprovada pela apreensão dos terçados e pelo exame de corpo de delito, que constatou hematomas e escoriações. Também foi registrado o crime de ameaça.

“Os elementos colhidos durante a ação policial, incluindo os depoimentos da vítima e dos policiais, a apreensão das armas e o exame visual das lesões corroboram a materialidade dos crimes e indicam indícios suficientes de autoria”, relatou Lopes.

O autor encontra-se à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱