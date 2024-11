Senador Omar destaca reconstrução do Nacional durante posse de Saullo Vianna como presidente do clube

A nova diretoria assume com a missão de fortalecer o time e buscar uma campanha de destaque no Campeonato Amazonense de 2025

O senador Omar Aziz participou, neste sábado (16), na cerimônia de posse do deputado federal Saullo Vianna como novo presidente do Nacional Futebol Clube, em Manaus. Presidente de honra do clube, Omar ressaltou a importância do momento e reforçou o apoio à nova gestão.

“Saullo Vianna agora assume o desafio de presidir o Nacional, time do qual sou presidente de honra. Participei hoje da posse, que ainda teve uma homenagem ao Flávio de Souza, compositor do hino do clube. Desejo todo sucesso à nova diretoria! E que faça uma grande campanha no Campeonato Amazonense!”, declarou o senador.

Durante o evento, também foi realizada uma homenagem especial a Flávio de Souza, responsável por compor o hino do clube, além de ter sido treinador nos anos 60.

A nova diretoria assume com a missão de fortalecer o time e buscar uma campanha de destaque no Campeonato Amazonense de 2025. Saullo Vianna destacou que a reconstrução do clube será uma prioridade em sua gestão.

Com mais de 100 anos de história, o Nacional segue, com 43 títulos estaduais, como o maior campeão do futebol amazonense.

