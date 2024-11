Mulher é atropelada em SP após acidente envolvendo jogadora do Corinthians

A jogadora Jaqueline Ribeiro, atacante do time feminino do Corinthians, se envolveu em um acidente de trânsito que provocou o atropelamento de uma enfermeira de 40 anos na manhã deste sábado (16) em frente a um hospital na zona leste da capital paulista.

A vítima, de 40 anos, foi socorrida, mas não há detalhes sobre seu estado de saúde. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informa que Jaqueline, de 24 anos, foi submetida ao teste de bafômetro, que deu negativo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu na rua Síria, no Tatuapé, próximo à avenida Celso Garcia. Conforme o registro, o carro da jogadora, um Audi A4, atingiu um Hyundai Creta, que, com o impacto, atropelou a enfermeira.

Imagens de câmeras de segurança mostram que a atleta tentou deixar o local, mas foi contida por testemunhas.

Ainda segundo o BO, Jaqueline parou a cerca de 400 metros do local do acidente, “após populares fecharem o veículo dela”. Ela disse aos policiais que não parou no local da batida por ter ficado com medo.Play Video

“Durante a conversa com JAQUELINE, [a polícia] não constatou sinais notórios de embriaguez, mas verificou que ele estava com o olhar cansado e com a fala pastosa.

Ao ser questionada se havia ingerido bebidas alcoólicas, negou. Disse que é atleta profissional do time de futebol do Clube Corinthians, e que na data de ontem, após vitória sobre o Clube Palmeiras, juntamente com outros companheiros de clube, saíram para comemorar, mas não ingeriu álcool”, informa o boletim de ocorrência.

Em nota, o Corinthians afirmou que “tomou conhecimento do acidente automobilístico envolvendo a atleta Jaqueline na manhã deste sábado, fora do horário de trabalho, na região do Tatuapé”.

Ainda de acordo com o clube, a jogadora “esteve no IML, realizou exame para detecção de bebida alcoólica e o mesmo apresentou resultado negativo”. “Ela também esteve no 30° DP do Tatuapé, onde prestou depoimento e foi liberada pelo delegado de plantão”

“O clube presta solidariedade e deseja pronta recuperação para a vítima do acidente”, finalizou o Corinthians.

*Com informações da CNN

