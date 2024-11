Parque das Tribos sedia evento de indígenas em contexto urbano e recebe presidente dos EUA

Encontro busca dar visibilidade e discutir políticas públicas para indígenas que vivem nas cidades e deve contar com a presença do presidente Joe Biden, no domingo

Até domingo (17), o Parque das Tribos, localizado na Zona Centro-Oeste de Manaus, será palco do I Encontro Amazônico de Indígenas em Contexto Urbano. O encerramento do encontro deve contar com a presença do presidente norte-americano Joe Biden, reforçando a relevância do tema no cenário internacional.

O evento reúne lideranças indígenas de Manaus, Belém, Rondônia e Maranhão, com o objetivo de dar visibilidade e fomentar discussões sobre políticas públicas voltadas para atender às necessidades dos indígenas em áreas urbanas.

A abertura oficial, realizada nesta sexta-feira (15), contou com apresentações culturais, discursos de lideranças indígenas e uma mesa redonda sobre Saúde, Natureza e Ancestralidade. O debate focou no acesso à saúde indígena em áreas urbanas e na preservação da conexão com a natureza, elementos fundamentais para a manutenção da identidade cultural e do bem-estar das populações indígenas.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de indígenas vivendo em áreas urbanas já supera os que residem em aldeias e territórios tradicionais. Para o cacique Ismael Munduruku, presidente do Parque das Tribos e uma das principais lideranças do evento, essa nova realidade exige mudanças significativas nas políticas públicas.

“É necessário haver políticas para apoiar esses indígenas que estão nas grandes e pequenas cidades, em todos os segmentos. Fazer com que as cidades em contexto urbano sejam contempladas. A saúde indígena precisa atendê-los, assim como a Funai (Fundação Nacional do Índio). Todas essas instituições foram criadas para cuidar dos indígenas nas aldeias. E o que fazer com os que estão agora, a grande maioria, nas cidades? É preciso mudar toda a forma de ver e cuidar dos povos indígenas”, destacou o cacique.

A luta pela visibilidade indígena

A invisibilidade dos indígenas em contexto urbano continua sendo um desafio significativo. Muitos enfrentam dificuldades no acesso a serviços básicos, como saúde e educação, e sofrem com a falta de reconhecimento de sua identidade étnica. No entanto, eventos como o I Encontro Amazônico de Indígenas em Contexto Urbano mostram que as cidades também podem ser espaços de resistência e reafirmação da existência indígena.

O encontro acontece em um momento estratégico, com a aproximação da COP30, quando os olhos do mundo estarão voltados para a Amazônia. A expectativa é que as deliberações do evento contribuam para a formulação de políticas públicas mais inclusivas e alinhadas às necessidades dessa população.

Artesanato e vestuário

Durante o evento, artesãs tikunas, tuyukas e muras estão expondo e comercializando seus produtos, como cestarias, cocais, vestimentas ancestrais, biojoias, peças de vestuário, bolsas de tecidos e fibra, além de cerâmicas.

Todas as artesãs são moradoras da cidade de Manaus, que vivem no Parque das Tribos e também de outros bairros da capital amazonense.

Visita de Joe Biden

De acordo com informações divulgadas pela CNN Brasil, o presidente dos Estados Unidos, passará por Manaus, a caminho do Rio de Janeiro, onde participará da reunião do G20. Ele deve permanecer por cerca de 4 horas na capital manauara.

Segundo fontes que participam dos preparativos para a chegada de Biden, o presidente norte-americano vai visitar a comunidade Parque das Tribos, maior bairro indígena do país, que reúne ao menos 37 etnias diferentes.

Segundo a Casa Branca, Biden visitará a floresta amazônica “para dialogar com líderes locais, indígenas e outros que trabalham na preservação e proteção do ecossistema, marcando a primeira visita de um presidente dos EUA à região”.

De Manaus, Biden segue para o Rio de Janeiro, para participar da cúpula do G20 e de um encontro bilateral com Lula. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken vai acompanhar as agendas de Biden no Brasil.

Programação do evento

15 de novembro de 2024 (sexta-feira)

Abertura Oficial: Apresentações culturais e fala das lideranças indígenas.

Mesa Redonda 1: Saúde, Natureza e Ancestralidade

Discussão sobre o acesso à saúde indígena em áreas urbanas e a preservação da conexão com a natureza.

16 de novembro de 2024 (sábado)

Mesa Redonda 2: Educação, Cultura e Resistência Epistemológica

Debate sobre a educação bilíngue e o resgate da memória cultural em contextos urbanos.

Mesa Redonda 3: Território, Territorialidade e Pertencimento Étnico-Racial

Reflexão sobre a adaptação das cidades para atender às demandas territoriais indígenas.

17 de novembro de 2024 (domingo)

Roda de Diálogo: Síntese das mesas redondas e formulação da Carta Final do Encontro.

O documento reunirá as deliberações e será utilizado para propor políticas públicas junto às autoridades competentes.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱