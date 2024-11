Viih Tube recebe alta de hospital após internação em UTI

Viih Tube recebeu alta do hospital em que estava internada neste sábado (16) e comemorou a volta para casa no Instagram

Viih Tube recebeu alta do hospital em que estava internada neste sábado (16). A influenciadora foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no último dia 14, três dias após o nascimento do segundo filho, para passar por uma transfusão de sangue.

“Estamos indo pra casa. Obrigada, meu Deus! Obrigada a equipe médica que eu sei que foi você que preparou pra mim desde o início, cuidando das mãos de cada um sobre mim. Eu sentia você em todos os momentos, Deus, eu sabia que não estava desamparada”, escreveu a influenciadora nos Stories do Instagram, em uma foto de Ravi.

Viih ainda prometeu contar aos seguidores o que aconteceu com saúde: “Mas, de início, queria agradecer a cada oração, cada mensagem positiva”.

Viih Tube já havia recebido alta da UTI nessa sexta-feira (15), mas permaneceu no quarto do hospital. Mais cedo, ela havia postado fotos de Ravi: “Enquanto estive na UTI, ele [Ravi] vinha de 3h em 3h pra mamar e também eram os momentos que mais davam força”.

