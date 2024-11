Cerca de duas toneladas de drogas, armas e munições são apreendidas no interior do AM

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Companhia de Operações Especiais (COE), em ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM), apreendeu cerca de duas toneladas de drogas, armas e munições de grosso calibre, na noite de quinta-feira (14), durante operação desencadeada no rio Solimões, próximo ao município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

Os resultados da ação foram divulgados em coletiva de imprensa na manhã deste sábado (16/11), na sede da COE, na avenida Torquato Tapajós, bairro Tarumã, zona oeste.

De acordo com o subcomandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE) da PMAM, tenente-coronel PM Peter Santos, após o recebimento de informações de inteligência da FICCO/AM, sobre o transporte de drogas na região do rio Solimões, os policiais militares da COE prepararam uma estratégia de abordagem. Durante a operação, os infratores efetuaram disparos contra os PMs, que revidaram a ação criminosa.

“Nossos policiais de forma corajosa confrontaram os infratores. É importante salientar que o ‘modus operandi’ dos criminosos nessas horas é abandonar a embarcação. A partir daí, foi feita a apreensão das drogas, armamento de grosso calibre e uma quantidade expressiva de munições”, relatou o subcomandante do CPE/PMAM.

Fotos: William Ribeiro / PMAM

As drogas estavam armazenadas em 44 sacos de fibra, neles continham cerca de uma tonelada e 700 quilos de cocaína e quase 300 quilos de maconha tipo skunk. Foram apreendidos, também, quatro fuzis de uso restrito; uma metralhadora MAG de uso restrito das Forças Armadas; uma lancha semiblindada com dois motores, usadas para transportar os entorpecentes e o grupo criminoso; 21 carregadores e 1.781 munições. Ninguém foi preso.

Todo o material apreendido, que equivale a mais de R$ 134 milhões de prejuízo ao crime organizado, foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus.

De acordo com o diretor-executivo da Polícia Federal do Amazonas (PF/AM), delegado Sávio Pinzon, as investigações apontaram que a droga veio do Peru, com passagem pelo município de Tabatinga.

“Nós sabemos que essa droga era destinada a uma facção criminosa no estado do Amazonas. Parte da droga ficaria aqui em Manaus e outra parte iria para o Nordeste”, revelou diretor-executivo da PF.

O subcomandante-geral da PMAM, coronel PM Thiago Balbi, enfatizou que as ações também contaram com apoio dos policiais militares do 5° Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da Base Arpão 1, que fazem um trabalho intenso de combate ao narcotráfico no rio Solimões, nas proximidades da cidade de Coari.

“Rotineiramente nossos policiais militares, que estão na Base Arpão 1, realizam grandes apreensões de drogas em embarcações com o apoio dos nossos cães de faro. No Amazonas, na região Norte, a gente tenha, talvez, os policiais mais preparados para manusear os cães para faro de narcóticos, o que vem impactando diretamente na estrutura do crime organizado”, destacou o subcomandante-geral da PMAM.

*Com informações da assessoria

