Surto de intoxicações faz presidente da África do Sul cancelar agenda com Lula

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, adiou a data de chegada ao Brasil para o G20, prevista para este sábado (16), e cancelou um compromisso com o presidente Lula.

Segundo coordenadores do evento no Rio de Janeiro, o motivo é um surto de intoxicações que ocorre no país africano.

A participação de Ramaphosa nos eventos no Rio de Janeiro é considerada simbólica, especialmente, porque a África do Sul é o próximo país presidente do bloco. A tendência agora é de que o sul-africano só chegue ao Brasil no domingo (17), na véspera da Cúpula de Líderes do G20.

O presidente sul-africano participaria ao lado de Lula, neste sábado, de show de encerramento do G20 Social, iniciativa da presidência brasileira para agregar segmentos não-governamentais aos debates do grupo.

Esta foto era considerada relevante especialmente porque o chefe de Estado sul-africano se comprometeu a manter essa estrutura no grupo em 2025.

Surto de intoxicação

Segundo jornais de grande circulação na África do Sul, o país registra um surto nos casos relacionados a intoxicações alimentares, com 441 casos suspeitos notificados na província de Gauteng, resultando em 23 mortes de crianças desde janeiro. Nas últimas horas, o presidente sul-africano anunciou medidas para conter a crise.

Ainda não há uma confirmação sobre o que tem causado o surto mas, segundo as informações que estão sendo apuradas pelas autoridades, a intoxicação tem sido causada pela ingestão de um composto químico usado em pesticidas, que têm sido aplicados nos municípios mais pobres para conter a proliferação de ratos.

As autoridades de saúde ainda aguardam os resultados dos testes em amostras coletadas de lojas informais de bairros pobres — conhecidas como “spaza shops”.

*Com informações da CNN Brasil

