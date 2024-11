Em Manaus, Joe Biden fará tour aéreo pela Amazônia e visitará museu neste domingo (17)

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, chega a Manaus neste domingo (17). Segundo o governo dos EUA, essa será a primeira visita de um presidente norte-americano em exercício à Amazônia.

Museu da Amazônia será fechado para visita de Joe Biden em Manaus

Biden participará de um tour aéreo pela Amazônia e visitará o Museu da Amazônia (MUSA), que ficou fechado no fim de semana, dias 16 e 17 de novembro, devido à visita da comitiva americana.

Em nota, o Musa informou que o fechamento do espaço será temporário e tem o objetivo de garantir a segurança e a organização durante a visita da comitiva americana ao local.

O museu estará fechado para o público e as atividades serão retomadas na segunda-feira (18). O Musa é uma parte verde em Manaus. A cidade é pouco arborizada e se configura numa mancha urbana encravada na floresta amazônica.

O museu ocupa 100 hectares da reserva florestal Adolpho Ducke, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). É um dos poucos lugares em Manaus onde turistas podem ter contato com a floresta. Há, no Musa, uma torre de 42 metros para observação das copas das árvores. Diversos grupos de pesquisa atuam no museu.

Na última semana aviões de carga norte-americanos desembarcaram em Manaus com recursos logísticos para apoiar a visita de Joe Biden.

“Enquanto estiver em Manaus, o presidente Biden visitará a floresta amazônica para conversar com líderes locais, indígenas e outros que trabalham para preservar e proteger esse ecossistema crítico”, informou a embaixada dos EUA.

Ao Em Tempo, o cacique-geral do Parque das Tribos em Manaus, Ismael Munduruku, confirmou a possibilidade de uma visita de Biden ao maior bairro indígena do país, que reúne ao menos 37 etnias diferentes.

“Esta definida na agenda dele uma possível visita ao Parque Das Tribos. A equipe da segurança, a CIA [Agência Central de Inteligência], esteve aqui para os preparativos da possível presença dele no local”.

O Parque das Tribos está localizado no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus e existe há dez anos. Lá, moram indígenas de 37 etnias, entre elas: apurinã, baré, mura, kokama, tikuna, wanano, sateré-mawé e tukano, além de não indígenas.

A viagem de Biden à Amazônia tem previsão de ser curta. A chegada ao aeroporto em Manaus está prevista para o fim da manhã de domingo. O presidente seguiria depois para um espaço de floresta, ainda mantido em segredo.

Há previsão ainda de encontro com lideranças indígenas. Também há segredo sobre esse encontro. Organizações indígenas não têm conhecimento sobre quem estará com o presidente dos Estados Unidos.

Para a chegada de Biden ao aeroporto em Manaus, serão credenciados profissionais de imprensa que atuam com foto e vídeo.

“Esta visita histórica marca a primeira vez que um presidente norte-americano desembarca na cidade, destacando o compromisso com a proteção ambiental e o respeito às culturas locais”, disse a embaixada dos Estados Unidos no país.

Segundo a embaixada, haverá checagem dos equipamentos de fotógrafos e cinegrafistas, além dos procedimentos de segurança habituais do aeroporto. O acesso ao pátio de aeronaves deve ser feito com o uso de sapatos fechados e sem salto, conforme a representação diplomática no Brasil.

Um avião cargueiro da Força Aérea dos Estados Unidos já pousou no aeroporto de Manaus para fornecimento de suprimentos logísticos de apoio à visita do presidente.

O norte-americano seguirá para o Rio de Janeiro, para a cúpula do G20, da qual o Brasil é anfitrião. A cúpula ocorrerá nos dias 18 e 19, e há previsão de uma reunião bilateral entre Biden e o presidente Lula (PT).

No dia 7, a Casa Branca confirmou que Biden estará na reunião da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), em Lima no Peru, que ocorre entre os dias 13 e 15; em Manaus, no dia 17; e na cúpula do G20, realizada nos dois dias seguintes.

Na segunda-feira (18), Biden participará do evento de lançamento da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, no Rio de Janeiro. No G20, Biden irá participar da recepção dos líderes dos países.

Na terça-feira (19), Biden participará do segundo dia de conversas no G20, e de almoço de trabalho com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda na terça-feira, Biden retorna à Casa Branca, nos EUA.

