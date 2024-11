Trânsito é alterado para visita do presidente dos Estados Unidos em Manaus

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, chega a Manaus, neste domingo (17), e visitará o Museu da Amazônia (MUSA), localizado no bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus. Devido questões de segurança, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) anunciou alterações no trânsito próximo ao museu.

As alterações estarão em vigor na manhã de domingo e permanecerão até o meio-dia, quando as linhas retornarão aos seus trajetos normais.

Novos trajetos das linhas de ônibus

Linha 560

Ida: Av. Nossa Senhora da Conceição, Av. Nossa Senhora de Fátima, Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Av. Margarita, retomando o trajeto original.

Volta: Av. Margarita, Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Av. Nossa Senhora de Fátima, Av. Nossa Senhora da Conceição, trajeto normal.

Linha 063

Desvio completo: Av. Nossa Senhora da Conceição, R. São João, R. Nossa Senhora da Aparecida, R. São Francisco, R. Santa Helena, R. Canários, Av. Nossa Senhora da Conceição, Av. Autaz Mirim, Terminal 4.

Linha 065

Volta: Av. Margarita, Av. Sumaré, R. Guapé, Av. Brigadeiro Hilário Gurjão, R. São Paulo, R. Gergelim, Av. Mirra, Av. Itaúba, Terminal 4.

Linha 417

Ida: Terminal 4, R. Costa Tapajós, R. Plínio Salgado, R. Jordão, R. Santa Rosa, R. Julião Pires, R. Francisca Mendes, Av. Camapuã, retomando o trajeto normal.

Volta: Av. Camapuã direto para o Terminal 4.

Linha 448

Ida: Terminal 4, Av. Autaz Mirim, Av. Nossa Senhora da Conceição, Av. Nossa Senhora de Fátima, trajeto normal.

Volta: Av. Nossa Senhora de Fátima, Av. Nossa Senhora da Conceição, Av. Autaz Mirim, Terminal 4.

Orientações

Durante as interdições, equipes do IMMU estarão presentes nas vias impactadas para orientar motoristas e passageiros, com o objetivo de reduzir transtornos e manter a organização do trânsito e do transporte público.

O órgão aconselha que motoristas evitem a região próxima ao Musa e utilizem rotas alternativas para fugir de congestionamentos.

Após o término do evento, o tráfego e os itinerários dos ônibus serão normalizados.





