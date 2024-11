Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desembarca em Manaus

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a Manaus neste domingo (17), às 13h30 (horário de Brasília), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, iniciando uma visita histórica à região amazônica.

Durante sua passagem pela capital amazonense, Biden realizará um sobrevoo de helicóptero pela Floresta Amazônica, visitará o Museu da Amazônia (Musa) e fará um pronunciamento oficial à imprensa, segundo informações do governo americano. Esta é a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos, em exercício, visita a região.

Duas aeronaves governamentais americanas pousaram em Manaus. O avião presidencial, com Biden a bordo, aterrissou às 13h30, seguido por outra aeronave às 13h35. Ambas partiram de Lima, no Peru, por volta das 11h50, completando o trajeto em cerca de 1h40.

Biden foi recebido pela embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley, pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, e pelo prefeito de Manaus, David Almeida. Também esteve presente o cientista brasileiro Carlos Nobre, que acompanhará o presidente americano durante a visita.

Antes de desembarcar em solo amazonense, Biden anunciou uma série de iniciativas voltadas ao enfrentamento da crise climática, incluindo o aumento do financiamento internacional dos EUA para mais de US$ 11 bilhões anuais até 2024.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre reuniões adicionais durante a visita de Biden ao Amazonas.

Após encerrar a agenda em Manaus, o presidente americano seguirá para o Rio de Janeiro, onde participará da Cúpula dos Líderes do G20. No encontro, Biden deverá reforçar o compromisso dos Estados Unidos com o crescimento econômico sustentável e a cooperação global.

Foto: Reprodução/X

*Com informações do G1

