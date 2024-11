Concurso da Câmara Municipal ocorre neste domingo, em Manaus

O concurso público da Câmara Municipal de Manaus (CMM) ocorre neste domingo (16), com as provas para cargos de nível superior aplicadas no turno da manhã.

Apesar do andamento do certame, cerca de 20 mil inscritos expressaram preocupação devido à recente ação do Ministério Público do Amazonas (MPAM) que tentou suspender o concurso na véspera das provas.

As avaliações estão divididas em dois turnos. Pela manhã, os portões foram abertos às 7h e fechados às 7h45 para os candidatos de nível superior. No período da tarde, os inscritos para os cargos de nível médio farão as provas, com portões abertos a partir das 13h.

Histórico de problemas e intervenções

Desde o início, o concurso da CMM enfrentou obstáculos. Em 2 de setembro, foi suspenso por decisão cautelar do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), que apontou possíveis irregularidades na organização do certame. Além disso, dúvidas sobre a transparência no chamamento dos aprovados reacenderam memórias do último concurso da Câmara, realizado em 2003, marcado por controvérsias.

Mais recentemente, em 11 de novembro, o MPAM entrou com uma Ação Civil Pública (ACP) para suspender o concurso novamente, desta vez alegando a ausência de cotas raciais no edital. Contudo, a desembargadora Onilza Abreu Gerth, do Tribunal de Justiça do Amazonas, decidiu pela continuidade das provas, garantindo o andamento do processo seletivo.

Expectativas e preocupações

Apesar das adversidades, o concurso segue em andamento, mas as dúvidas sobre o chamamento final dos aprovados e a transparência no processo continuam a gerar preocupação entre os participantes. Para muitos, o certame representa uma oportunidade aguardada há anos, mas o histórico de polêmicas reforça o clima de incerteza.

