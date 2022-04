Prefeitura de Manaus realiza mutirão de limpeza em avenidas do bairro Coroado

Estarão presentes equipes de capinação, lavagem, raspagem, varrição, poda, além do grupo de limpeza no igarapé da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp)

Manaus (AM) – O bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus, vai receber um mutirão de ações nas avenidas Beira-Rio e Beira-Mar. A Prefeitura vai realizar trabalhos de limpeza, nesta sexta-feira (22), e estarão presentes equipes de capinação, lavagem, raspagem, varrição, poda, além do grupo de limpeza no igarapé da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

“Estamos com uma ação de limpeza aqui nas avenidas Beira-Mar e Beira-Rio, apesar do ponto facultativo, com pelo menos 300 trabalhadores. Esta é a determinação do prefeito David, deixar nossa cidade mais limpa. E pedimos a conscientização dos moradores para que jogue o lixo no horário certo, já que aqui o coletor passa três vezes ao dia”, destaca o secretário da Semulsp, Altervi Moreira.

Paralelo aos serviços no Coroado, a Semulsp também está com equipes nas demais áreas da cidade, executando ações de varrição, capinação, jardinagem, pintura e lavagem nas avenidas Torquato Tapajós, Santos Dumont, Autaz Mirim, do Turismo, Ferreira Pena, Presidente Kennedy, Ayrão, e em outros locais.

Revitalização

Após revitalizada, a praça Raimundo Salgado, entre as ruas Emílio Ruas e Vicente Torres Reis, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, será entregue para os manauaras pela Prefeitura de Manaus, neste sábado (23). A praça recebeu serviços como pintura, paisagismo, recuperação de bancos e calçadas, além de implantação de lixeiras. Os serviços foram coordenados pela Semulsp, que os finalizou com a pintura do espaço.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Grande ação de limpeza é realizada na avenida das Torres

Prefeito desafia equipe da Semulsp a manter Manaus como a mais limpa do Brasil

Sabá Reis se despede da Semulsp com gestão exaltada por David