Empresário nega conversas entre Neymar e Santos: “Feliz no Al-Hilal”

Apesar das especulações sobre uma possível volta ao clube paulista, o agente de Neymar negou qualquer negociação, afirmando que o jogador está feliz no Al Hilal

O possível retorno de Neymar ao Santos foi o assunto desse domingo (17). A notícia que o brasileiro estaria se preparando para voltar ficou forte no noticiário esportivo, mas negado pelo agente do atleta que está no Mundo árabe.

Segundo informação do jornalista Fabrizio Romano, o agente de Neymar afirmou que: “Não há conversas em andamento para Neymar deixar o Al Hilal. Ele está sob contrato e muito feliz lá”, afirmou.

O agente do brasileiro também confirmou que somente ele e o pai de Neymar podem falar sobre o futuro do jogador. “Não sei de onde vêm os rumores recentes”

Neymar no Santos

Neste domingo (17), o jornalista argentino César Luis Merlo assegurou que o astro brasileiro está se preparando para retornar ao Santos. De acordo com a publicação, Neymar e Santos chegaram a um acordo e a rescisão com o Al-Hilal está sendo discutida.

*Com informações da CNN Brasil

