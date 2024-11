Primeiro-ministro da Noruega anuncia doação de US$ 60 milhões ao Fundo Amazônia

Administrado pelo BNDES e o Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, órgão tem função de fomentar a preservação e desenvolvimento do bioma

A Noruega anunciou mais uma doação para o Fundo Amazônia, a informação foi confirmada pelo primeiro-ministro do país, Jonas Gahr Støre, que está no Brasil para a cúpula do G20. O valor será de US$ 60 milhões.

No Rio de Janeiro, o primeiro-ministro destacou o comprometimento do Brasil com a conservação ambiental e a mitigação das mudanças climáticas.

Segundo Støre, o êxito do país na redução do desmatamento reflete as ambições e a determinação do governo Lula. “É essencial para o clima e a natureza global que o Brasil alcance seus objetivos de controle do desmatamento”, afirmou Støre.

O Fundo Amazônia, administrado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento (Bndes) e coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima (MMA), é responsável pelo fomento do desenvolvimento e da preservação do bioma.

“Trata-se de mais uma demonstração importante da confiança do mundo e, em especial, da Noruega, do compromisso do governo do presidente Lula com a redução do desmatamento, com a preservação da Amazônia e com a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. A Noruega é um país com quem temos uma longa parceria e que segue se fortalecendo”, afirmou o presidente do Bndes, Aloizio Mercadante.

O governo brasileiro estabeleceu a meta de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030, uma meta crucial para a maior floresta tropical do mundo, que desempenha um papel vital na regulação climática global.

*Com informações da CNN Brasil

