VÍDEO: Criança de 9 anos é salva por PM após se afogar em Manaus

A Polícia Militar do Amazonas, por meio de uma equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), salvou a vida de Maria Eduarda Alfaia Cunha, de 9 anos, que sofreu um afogamento em Manaus.

O incidente aconteceu no Balneário Vivenda das Palmeiras, onde a criança estava com seus pais se divertindo. Durante uma fiscalização de trânsito no Posto de Policiamento Rodoviário (PPR 01), o pai de Maria Eduarda, Mailson Alfaia, chegou desesperado, trazendo a filha desacordada e sem sinais vitais.

Imediatamente, o tenente Osvaldo, com o auxílio do subtenente Cleiton Silva e dos cabos J. Castro e M. Bruno, iniciou as manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP).

Após as ações de primeiros socorros, a menina voltou a respirar e teve os batimentos cardíacos restabelecidos.

Ela foi rapidamente encaminhada ao Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, para acompanhamento médico.

O rápido e eficiente trabalho da equipe do BPTRAN foi crucial para salvar a vida de Maria Eduarda, que se divertia com sua família antes do acidente.

