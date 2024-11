Prefeitura avança com nova rede de drenagem da Mário Ypiranga Monteiro

A previsão de entregar da via para o fluxo são seis dias

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), concluiu os serviços de implantação das 80 aduelas da nova e moderna rede de drenagem do trecho desnivelado sobre o igarapé do Bindá, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, após três dias de trabalhos ininterruptos, e, nesta segunda-feira (18), executa os serviços de terraplanagem.

“Nosso prazo é até quarta-feira, mas nesta segunda-feira as obras estão bem avançadas. Durante esses dias, trabalhamos 24 horas de forma ininterrupta. O prefeito David Almeida viu este feriado como uma oportunidade para solucionarmos definitivamente esse problema, com muito trabalho, todos os dias, em uma obra que trará benefícios por mais de 40 anos”, explica o secretário de Obras, Renato Junior.

O local foi interditado na noite da última quinta-feira, 14/11, para a intervenção estrutural após o afundamento lateral da via apontar problemas na antiga rede de drenagem, cujos tubos eram de ferro e estavam comprometidos pela ação do tempo.

Para não prejudicar o trânsito, a Seminf iniciou os serviços na véspera do feriado da Proclamação da República, para aproveitar o fim de semana, com a previsão de entregar a via liberada para o fluxo em seis dias.

Na primeira etapa realizada ainda na noite de quinta-feira, a rua foi escavada a aproximadamente oito metros de profundidade.

Após 72 horas de trabalhos intensos e ininterruptos, os antigos tubos de ferro instalados sob a avenida foram retirados e substituídos por duas novas e modernas linhas de drenagem, de 40 metros de extensão cada, que darão vazão às águas do igarapé do Bindá.

Neste domingo, dia 17, a obra entrou na fase de reaterro, compactação do solo. A equipe de mais de cem trabalhadores com o auxílio de cerca de 30 máquinas, entre escavadeiras, guindaste, e rolo compactador.

Na manhã desta segunda-feira, as equipes executam a terraplenagem com o apoio de rolos compactador e uma motoniveladora, para regularizar o solo.

