Feira da Panair ficará fechada até quarta-feira (20) para obras de manutenção

A tradicional Feira da Panair, localizada na rua Beira-Rio, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus, terá suas atividades suspensas entre esta segunda-feira (18) e quarta (20). O anúncio do fechamento foi divulgado pela prefeitura e ocorrerá para a realização de serviços de manutenção e conclusão de obras de melhoria na infraestrutura do local.

A intervenção faz parte de um conjunto de ações planejadas pela Prefeitura para modernizar o espaço, visando proporcionar mais conforto e segurança tanto aos feirantes quanto aos frequentadores. Durante o período de obras, as atividades comerciais estarão suspensas, com a previsão de retomada das operações na quinta-feira (21).

A Feira da Panair é um dos pontos de comércio e cultura popular mais tradicionais de Manaus, atraindo diariamente moradores e turistas que buscam produtos típicos e uma experiência única da cidade. Com a conclusão das melhorias, espera-se que o local esteja mais adequado para atender a demanda de público e contribuir para a revitalização da área.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱