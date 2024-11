Procon-AM realiza mais de 400 atendimentos no 1º Feirão Amazonas Meu Lar

As ações envolveram renegociação de dívidas, com as concessionárias de água e energia elétrica, e encaminhamentos ao Núcleo de Apoio ao Superendividado (NAS)

Durante o 1º Feirão Amazonas Meu Lar, realizado neste fim de semana (16 e 17/11) em Manaus, o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) registrou mais de 400 atendimentos aos consumidores. As ações envolveram, principalmente, renegociação de dívidas com as concessionárias de água e energia elétrica, além de orientações e encaminhamentos para o Núcleo de Apoio ao Superendividado (NAS).

O evento foi promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), da Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab), da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect).

De acordo com o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, o evento foi de grande relevância, tanto para os consumidores que desejam adquirir a casa própria, quanto para aqueles que precisam regularizar suas pendências financeiras para participar do programa.

“O Feirão Amazonas Meu Lar foi uma excelente oportunidade para os consumidores resolverem suas pendências e obter condições mais favoráveis de negociação com as concessionárias”, afirmou Fraxe.

O diretor também ressaltou que a presença do Procon-AM no evento reflete o compromisso do Governo do Amazonas em promover o bem-estar da população. O evento foi uma oportunidade para aqueles que desejam realizar o sonho da casa própria, mas precisam resolver questões financeiras antes de concretizar a compra. Para o Procon-AM, iniciativas como essa são essenciais para ajudar as famílias amazonenses a superarem dificuldades financeiras e concretizarem seus objetivos de adquirir um imóvel.

Sobre o programa

O Amazonas Meu Lar faz parte das políticas estaduais de habitação e regularização fundiária, operando em parceria com o programa federal Minha Casa, Minha Vida. O objetivo do programa é atender 24 mil famílias com soluções habitacionais e 33 mil com a regularização fundiária, com um investimento estimado de R$ 4,7 bilhões, provenientes de recursos do Estado, do FGTS e do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Até o momento, o programa beneficiou 22.760 famílias. Deste total, 5.827 famílias receberam soluções habitacionais e 17.300 foram contempladas com a regularização fundiária. Além disso, foram pagas 55.358 soluções em diversas modalidades, incluindo indenização, bônus moradia, bolsa moradia e auxílio moradia.

